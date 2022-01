Pod "dowództwem" Rafała Dobruckiego polska kadra wywalczyła w 2021 r. drużynowo pięć medali – dwa złote (drużynowe mistrzostwa świata juniorów i drużynowe mistrzostwa Europy U23) oraz trzy srebrne (Speedway of Nations, mistrzostwa Europy par i mistrzostwa Europy par U19).

W kadrze nie mogło zabraknąć wszystkich zawodników, którzy będą reprezentować Polskę w cyklu Speedway Grand Prix 2022. Obok wicemistrza świata 2021 Bartosza Zmarzlika oraz czwartego zawodnika świata Macieja Janowskiego Rafał Dobrucki powołał powracającego do cyklu IMŚ srebrnego medalistę z 2017 r. Patryka Dudka oraz sensacyjnego triumfatora SGP Challenge z Żarnowicy Pawła Przedpełskiego.

Jedynym seniorem spoza "czwórki z Grand Prix" jest Dominik Kubera, który w zeszłym sezonie wyśmienicie zaprezentował się w mistrzostwach świata, startując najpierw jako tzw. dzika karta, a później zastępując kontuzjowanego Słowaka Martina Vaculika.

Tym razem do reprezentacji nie załapał się Szymon Woźniak ze Stali Gorzów, srebrny medalista Speedway of Nations z 2020 r.

Oprócz reprezentacji seniorskiej Dobrucki powołał siedmiu juniorów, wśród których mamy jednego debiutanta. To bydgoszczanin Wiktor Przyjemski, który przebojem wdarł się do eWinner 1. Ligi i w pierwszym sezonie startów przekonał do siebie selekcjonera kadry.

Oprócz Przyjemskiego na liście widnieją nazwiska medalistów indywidualnych mistrzostw świata juniorów z 2021 r. - Jakuba Miśkowiaka (złoto) oraz Wiktora Lamparta (brąz).

Listę młodzieżowców uzupełniają: Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski, Mateusz Świdnicki oraz Damian Ratajczak.

Warto podkreślić, że Zarząd Główny PZM powołał również kadrowiczów do lodowej i longtrackowej odmiany speedwaya.

Seniorzy:

BARTOSZ ZMARZLIK (STAL GORZÓW),

Patryk Dudek (Apator Toruń),

Dominik Kubera (Motor Lublin),

Maciej Janowski (Sparta Wrocław),

Paweł Przedpełski (Apator Toruń).

Juniorzy:

Mateusz Cierniak (Motor Lublin),

Bartłomiej Kowalski (Sparta Wrocław),

Wiktor Lampart (Motor Lublin),

Jakub Miśkowiak (Włókniarz Częstochowa),

Wiktor Przyjemski (Polonia Bydgoszcz),

Damian Ratajczak (Unia Leszno),

Mateusz Świdnicki (Włókniarz Częstochowa).

Ice speedway:

Michał Knapp.

Long track: