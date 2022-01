Po kilkunastu dniach mocnych treningów szykująca się do obrony miejsca w trzeciej lidze Warta Gorzów otworzyła serię zimowych sparingów meczem z Chemikiem Police. Nasi piłkarze wygrali 6:0.

- To było takie spotkanie na rozgrzewkę. Sprawdziliśmy dwie jedenastki, szansę dostali też ludzie, którzy mają nam się na początku przygotowań pokazać - powiedział Mateusz Konefał, trener naszej drużyny. - Kolejne sparingi to już będzie zupełnie inny poziom. Ciekawe, jak wypadniemy na tle pierwszoligowca w Głogowie, a potem, w kolejny weekend, grając z byłym drugoligowcem w Stargardzie.

Niestety wyjazdowy mecz Warty z Chrobrym właśnie został odwołany.

„Informujemy, że zaplanowany na środę mecz sparingowy z Wartą Gorzów został odwołany. Z powodu pozytywnych wyników testów na koronawirusa (SARS-CoV-2) u części członków sztabu szkoleniowego, drużyna będzie trenować w najbliższych dniach w trybie indywidualnym".

REKLAMA

Kolejny w kalendarzu warciarze mają pojedynek z Błękitnymi w Stargadzie. Ma on się odbyć w sobotę, 29 stycznia. W lutym nasz trzecioligowiec będzie jeszcze sparował m.in. z Kotwicą Kołobrzeg czy Polonią Środa Wielkopolska.

TABELA TRZECIEJ GRUPY PO 18 KOLEJKACH ROZEGRANYCH JESIENIĄ

1. LKS Goczałkowice-Zdrój 18 41 27:7

2. Zagłębie II Lubin 18 40 46:21

3. Polonia Bytom 18 36 27:14

4. Ślęza Wrocław 18 34 44:22

5. Miedź II Legnica 18 34 34:20

6. Rekord Bielsko-Biała 18 34 33:20

7. Górnik II Zabrze 18 27 22:23

8. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 23:24

9. Odra Wodzisław Śląski 18 25 20:32

10. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 25:28

11. Carina Gubin 18 21 23:26

12. Piast Żmigród 18 20 26:39

13. Stal Brzeg 18 19 22:27

14. Lechia Zielona Góra 18 18 19:25

15. MKS Kluczbork 18 15 19:38

16. Karkonosze Jelenia Góra 18 13 18:37

17. WARTA GORZÓW 18 13 17:29

18. Foto Higiena Gać 18 13 15:28

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.