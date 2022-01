Tamte czerwcowe dni w 2013 r. zostaną w naszej pamięci na zawsze. I te śpiewy roześmianych dziewczyn z głównym trofeum w rękach: „Biało-czerwone to barwy niezwyciężone!". W finale mistrzostw Europy U17 Polki pokonały faworyzowane Szwedki 1:0, a wtedy 16-latka Paulina Dudek, poprowadziła polską drużynę jako kapitan...

Paulina do gorzowskiej drużyny trafiła z siostrą Joanną ze Słubic. Trzecia z trojaczków, które urodziły się państwu Dudek w 1997 r., nie podzieliła pasji Pauliny i Asi, została muzykiem.

Paulina Dudek od początku pokazywała nieprzeciętny talent do piłki nożnej. Błyszczała na turniejach młodzieżowych, szybko trafiła do reprezentacji U15. Złotko z kadrą U17 bardzo szybko zadebiutowało też w seniorskiej Biało-Czerwonej drużynie.

- Od niej zależy w dużej mierze, jak wygląda gra reprezentacji Polski w ofensywie. Dysponuje świetnym strzałem z lewej nogi i znakomitym prostopadłym podaniem. Potrafi długo utrzymywać się przy piłce, a przy tym notuje sporą liczbę odbiorów - pisali fachowcy o gorzowiance z numerem 4 na koszulce, ale w drużynach młodzieżowych typowej dziesiątce. To były imponujące komplementy.

Ze Stilonu Paulina trafiła do najsilniejszego ośrodka piłkarstwa kobiecego w kraju - Medyka Konin. Tam miewała różne chwile, przede wszystkim przez urazy, ale dalej rosła w siłę, wraz z drużyną wygrywała na wszystkich krajowych frontach, wystąpiła w Lidze Mistrzyń.

Na początku 2018 r. wybuchła bomba transferowa. Paulina Dudek trafiła do Paris Saint-Germain, jednego z najlepszych klubów na świecie! To była niesamowita wiadomość.

Była zawodniczka Stilonu gra w tej świetnej drużynie do dzisiaj. W ostatnim meczu ligi francuskiej w miniony weekend strzeliła kolejnego gola dla PSG, liczba rozegranych spotkań zbliża się do setki. Jej nowy kontrakt z drużyną z Francji będzie obowiązywał minimum do końca czerwca 2024 r. Oczywiście Dudek cały czas jest także podporą reprezentacji Polski seniorek.

Angielski dziennik „The Guardian" aktualnie widzi Paulinę Dudek na 89. pozycji na liście 100 najlepszych futbolistek na świecie, a trener PSG daje jej miejsce w pierwszej piątce najlepszych obrończyń.

Dzisiaj Paulina Dudek jest już wielką gwiazdą kobiecej piłki nożnej. Nie wstydzi się jednak wrócić do korzeni.

„Trening z piłkarką - Pauliną Dudek" to licytacja na rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tutaj znajdziecie do niej link. Aukcję, która potrwa do 6 lutego, prowadzi sztab nr 6346 – Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Termin do wspólnego uzgodnienia (od 1 do 10 lipca 2022 r.), czas trwania: godzina. W trakcie treningu nauczysz się piłkarskich sztuczek, ale także dowiesz się, jaki jest przepis na sportowy sukces. Możliwość zadawania pytań bez ograniczeń!

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra w najbliższą niedzielę, 30 stycznia 2022 r. dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Tym razem fundacja zbiera pieniądze na sprzęt okulistyczny do szpitali w całej Polsce.