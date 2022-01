Nie ma co ukrywać, w Stilonie właśnie teraz rozpoczyna się również operacja: jak najlepsze występy w trzeciej lidze w sezonie 2022/23, bo brak awansu po tak dobrej dla gorzowian rundzie jesiennej to byłaby katastrofa.

- Zimowe przygotowania są bardzo ważne, bo to, co tutaj wypracujesz, zostaje nie na rundę, a na cały rok. Latem czasu do pracy jest znacznie mniej - mówił Karol Gliwiński, szkoleniowiec niebiesko-białych. - Oczywiście myślimy już o tym, co nas może czekać w kolejnych rozgrywkach, dlatego nie rozglądamy się nad wzmocnieniami na chwilę. Szukamy ludzi nie na pół roku, a na dłuższy okres.