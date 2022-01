Zmienił się trener, w wiosennych meczach ligowych to będzie też inna Warta Gorzów, również przez ograniczenia finansowe, o których usłyszeliśmy zaraz po zakończeniu ostatniego, jesiennego pojedynku. Po 18 spotkaniach nasz zespół zajmuje w trzeciej grupie przedostatnie miejsce, ale z minimalną stratą do bezpiecznej pozycji. - Nasz plan jest jasny, my chcemy o to utrzymanie powalczyć - taki konkretny przekaz od zawodników było słychać podczas pierwszego sparingu.

Lista nieobecnych jest naprawdę spora: Paweł Posmyk, Damian Szałas, Kamil Lech, Wiktor Nahrebecki, Orest Tkaczuk, Adam Nowak... - Fajnie jest po tych kilkunastu dniach mocnych obciążeń wrócić na boisko, do grania - mówił gorzowianin Mateusz Ogrodowski, jeden z tych, którzy wciąż są w Warcie i prawdopodobnie zagrają w niej wiosną.