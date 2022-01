Dzisiaj w Gorzowie w meczu o stawkę debiutował duet trenerski gości Mariusz Jurkiewicz - Jakub Bonisławski. Ten drugi w ostatnich tygodniach opuścił Żukowo. Jesienią jeszcze jako szkoleniowiec ekipy z Ligi Centralnej grał w hali przy Szarych Szeregów. Wtedy mieliśmy remis 28:28.

- Jestem bardzo aktywną osobą, przez co będę chciał pobudzić i wyzwolić w zawodnikach jeszcze większą wolę walki oraz zaangażowanie - mówił Bonisławski przed wyjazdem na mecz pucharowy do Gorzowa dla portalu www.sport.trojmiasto.pl. - W każdym meczu są momenty u zawodnika, kiedy głowa spada i pojawia się zwątpienie. W takich sytuacjach będę starał się podnosić zespół. W Gorzowie celem oczywiście jest zwycięstwo. Jesteśmy w środku okresu przygotowawczego do rundy rewanżowej PGNiG Superligi, ostatnio zagraliśmy dwa mecze w turnieju. Obciążenia są wysokie, ale musimy sobie z tym radzić.