Parę tygodni temu swoją decyzję o rozstaniu z Wartą Gorzów ogłosił Paweł Posmyk, a teraz z naszym trzecioligowcem rozstaje się etatowy kapitan Damian Szałas. Jeszcze niedawno właśnie od tej dwójki każdy trener zaczynał układanie składu.

W sezonie 2003/04 gorzowianin Damian Szałas zaczynał swoją futbolową karierę w juniorach GKP. Jako nastolatek grał w reprezentacji Polski w trzech kategoriach wiekowych, m.in. z Kamilem Glikiem. Pochodzi ze sportowej rodziny. Jego mama Maria Gontowicz-Szałas to olimpijka z Barcelony w dżudo.

W piłce nożnej doszedł do poziomu pierwszoligowego, choć wielu wróżyło mu znacznie większą karierę. Jak to w życiu bywa, kontuzje zabierają możliwość spełnienia części marzeń.

Od sezonu 2012/13 przyszedł czas na Stilon, a od 2017 r. na Wartę Gorzów. Filar środka pola, odpowiedzialny za rozegranie piłki. Zawodnik bardzo dobrze wyszkolony technicznie, dlatego zawsze z przyjemnością oglądało się go w akcji. Również inteligentny człowiek. Damiana trudno nie lubić. Gorzowska piłka bez niego będzie uboższa.

Zawodnik nie schodzi całkiem z boiska, ma zamiar od teraz podejść do futbolu bardziej na luzie, więcej czasu poświęcić rodzinie. Kolejne rozdziały w piłce nożnej może napisać w pracy trenerskiej z młodzieżą, do której ma uprawnienia.

„Damian Szałas dwukrotnie wywalczył z zespołem awans na poziom centralny, z czwartej do trzeciej ligi, na którym łącznie rozegrał 76 meczów. W swojej przygodzie z Wartą udało mu się również trzykrotnie pokonać drogę do finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim. W łącznie ponad 130 oficjalnych spotkaniach dla Warty zanotował niezliczoną ilość kluczowych podań, które zostały zamienione na bramki. To właśnie niekonwencjonalne podania były jedną ze specjalności Szałasa, które potwierdzały wysoki poziom jego umiejętności. To, że Damian był istotną postacią nie tylko dla Warty, ale również dla całego województwa, pokazują wyróżnienia, które otrzymał. W 2019 i 2020 roku został wybrany na najlepszym piłkarzem naszego regionu. Pragniemy serdecznie podziękować za rzetelność, zaangażowanie, oddanie, pracowitość, a przede wszystkim za ogrom serca zostawiony nie tylko na boisku, ale również poza nim. To był wyjątkowy czas, który zostanie na długo w naszej pamięci. Wiemy jedno - to prawdziwy zaszczyt mieć w swojej kadrze takiego zawodnika! Kapitanie, jeszcze raz dziękujemy za wszystko!" - tak swojego zawodnika pożegnali warciarze.

W rundzie wiosennej, pod wodzą nowego trenera Mateusza Konefała i ze sporymi zmianami w składzie, Warta będzie próbować obronić się przed spadkiem z trzeciej ligi. Rozgrywki zostaną wznowione 12 marca.

TABELA TRZECIEJ GRUPY PO 18. KOLEJKACH ROZEGRANYCH JESIENIĄ

1. LKS Goczałkowice Zdrój 18 41 27:7

2. Zagłębie II Lubin 18 40 46:21

3. Polonia Bytom 18 36 27:14

4. Ślęza Wrocław 18 34 44:22

5. Miedź II Legnica 18 34 34:20

6. Rekord Bielsko-Biała 18 34 33:20

7. Górnik II Zabrze 18 27 22:23

8. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 23:24

9. Odra Wodzisław Śląski 18 25 20:32

10. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 25:28

11. Carina Gubin 18 21 23:26

12. Piast Żmigród 18 20 26:39

13. Stal Brzeg 18 19 22:27

14. Lechia Zielona Góra 18 18 19:25

15. MKS Kluczbork 18 15 19:38

16. Karkonosze Jelenia Góra 18 13 18:37

17. WARTA GORZÓW 18 13 17:29

18. Foto Higiena Gać 18 13 15:28

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.