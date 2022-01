Powodem przełożenia meczu KPS Siedlce - Olimpia jest choroba jedynego w tego chwili w sulęcińskim zespole rozgrywającego. „Zaplanowane na 15 stycznia spotkanie 18. kolejki zostanie rozegrane w innym terminie - 26 lutego. Arturowi Błażejowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a my skupiamy się na dalszej pracy" - poinformował sulęciński klub.

Teraz pierwszy w kalendarzu Olimpii jest domowy pojedynek z beniaminkiem Chrobrym Głogów, który ma się odbyć w sobotę, 22 stycznia.

Na razie czekamy na ligowe zwycięstwo sulęcinian w 2022 r. W styczniu nasi siatkarze przegrali z Norwidem Częstochowa 1:3 oraz z Avią w Świdniku 0:3. Punktów nie ma, pozostaje dobre słowo od szkoleniowca świdniczan.

- Olimpia ma naprawdę dobry zespół w tym sezonie. Trochę dopadł ich pech, ponieważ stracili pierwszego rozgrywającego, aczkolwiek Artur Błażej bardzo dobrze zastępuje Bartosza Zrajkowskiego - mówił Witold Chwastyniak, trener Avii. - Ostatecznie zwyciężyliśmy w trzech setach, ale cały czas wiedzieliśmy, że walczymy z naprawdę niebezpiecznym przeciwnikiem. Wiedzieliśmy, że jak zawodnikom Olimpii pozwolimy grać, to będziemy mieli duży problem. Na szczęście udało się nam odrzucić rywali od siatki i to było kluczem do zwycięstwa. Mieliśmy do tego bardzo dobre przyjęcie, które pozwoliło naszemu rozgrywającemu naprawdę rozgrywać, a nie grać na piłkach sytuacyjnych. Jestem pewien, że sulęcinianie powalczą i pokażą w tej drugiej rundzie, na co ich jeszcze stać. Życzę im, aby włączyli się jeszcze do walki o najlepszą ósemkę.

REKLAMA

AKTUALNA TABELA TAURON 1. LIGI SIATKARZY

1. BBTS Bielsko-Biała 17 42 46:16

2. MKS Będzin 16 35 42:21

3. Visła Bydgoszcz 17 33 42:27

4. Lechia Tomaszów Maz. 17 33 39:26

5. Gwardia Wrocław 17 32 40:27

6. KPS Siedlce 18 32 42:32

7. Avia Świdnik 17 30 37:30

8. Legia Warszawa 17 29 36:33

9. Krispol Września 17 28 35:29

10. AZS AGH Kraków 17 24 32:36

11. OLIMPIA SULĘCIN 17 21 30:40

12. Norwid Częstochowa 17 20 31:40

13. Mickiewicz Kluczbork 18 18 26:43

14. Zaksa Strzelce Opolskie 17 13 18:42

15. Chrobry Głogów 17 12 19:42

16. SMS PZPS Spała 18 9 18:49

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9.-14., kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.