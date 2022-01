Na początku listopada 2021 r. liczba porażek z rzędu gorzowianek z koszykarkami z Lublina urosła do aż sześciu. Siłą rzeczy, w tym sezonie z AZS UMCS też do tej pory przegraliśmy wszystko. W Energa Basket Lidze Kobiet u siebie 69:72, a w fazie grupowej EuroCup - 59:79 i 55:79. Niewygodne rywalki to mało powiedziane.

Ostatnio jednak nasz zespół nareszcie zaczął grać lepiej, wygrał w EBLK cztery razy z rzędu, m.in. z liderującą Ślęzą we Wrocławiu oraz z obrończyniami złota z Gdyni. Odzyskał w ten sposób dodatni bilans. Dał nadzieję, że kiepska passa w pojedynkach z lubelską ekipą, właśnie w ten weekend może się zakończyć.