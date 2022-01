Jeśli zdążyliście poznać pana Jurka, to już wiecie, że nie jest wielkim fanem piłki nożnej. - A jakoś nigdy mnie ta dyscyplina nie przekonywała - mówił Jerzy Buczak. - Chyba dlatego, że ta gra jest dla mnie za prosta. Więcej tam przypadku niż precyzji. Raz ktoś kopnie nogą i już zarabia miliony.

Wybrał i zakochał się w mniejszej piłce, bo uważa, że ręką sportowiec może zrobić wszystko i właśnie w szczypiorniaku zawodnicy mają ogromny wpływ na losy spotkania.

Sławek Szmal z 298 występami w kadrze Polski lideruje wśród zawodników, ale Jerzy Buczak, fizjoterapeuta z Gorzowa, ma ich na koncie aż 610. Członkowie sztabu medycznego to jedne z najważniejszych osób drugiego planu. Wiemy, że piłka ręczna to męska, bardzo twarda gra. Między meczami trzeba zawodników doprowadzić do pełni formy. To wtedy fizjoterapeuci rozgrywają swoje najważniejsze pojedynki. Oczywiście niosą także szybką, arcyważną pomoc już w trakcie samych spotkań.