Modernizację gorzowskiego parku Wiosny Ludów, popularnie zwanego parkiem Róż, już prawie rok prowadzi za blisko 6 mln zł firma Exalo Drilling z Piły. W styczniu wszystko się zaczęło i w styczniu, z kilkumiesięcznym opóźnieniem, prawdopodobnie nareszcie poznamy efekt końcowy.

Przebudowano alejki, a mostek od strony ul. Strzeleckiej wyremontowano. Na nowo zbudowano schody od strony ronda Kosynierów Gdyńskich, wyposażone w siedziska i balustradę pośrodku.

Nowe będą ławki i kosze na śmieci w całym parku, również dwie bujane ławki, a ogród różany będzie wieńczyć duża pergola. Dwie mniejsze będą zdobić wejścia do różanki. Przebudowano fontannę, pojawił się nowy plac zabaw.

Staw odmulono i oczyszczono, a wschodnie i zachodnie zejścia do wody rozebrano. Zamiast nich zbudowano tarasy.

Grudzień 2021 r. W parku Wiosny Ludów do końca stycznia zostaną zrobione dwie dodatkowe rzeczy zgłoszone przez mieszkańców Fot. Ireneusz Klimczak / Agencja Wyborcza.pl

– Prace renowacyjne wynikające z umowy w zasadzie są skończone. Finał opóźniła nieco pogoda – śnieg i silne mrozy – mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy gorzowskiego urzędu miasta. – W ostatnim czasie podjęto decyzje, aby zrobić w parku jeszcze dwie rzeczy, na które zwracali uwagę mieszkańcy, a które nie były ujęte w projekcie. Jest to możliwe dzięki temu, że pozostało jeszcze trochę środków z dofinansowania i szkoda by było ich nie wykorzystać. Prace te wykona firma realizująca przebudowę parku do końca stycznia. Miasto przygotowuje w tej sprawie aneks do umowy.

Dodatkowo będą uporządkowane przejścia prowadzące do parku i wykonane dwie ścieżki – jedna między budynkami w stronę ul. Kosynierów Gdyńskich, a druga obok wyremontowanej siedziby Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w stronę skweru Wolności. Pozwoli to na usunięcie dwóch szpecących miejsc w pobliżu parku i na swobodniejszy dostęp do niego.

Park Wiosny Ludów, czyli nasz gorzowski Central Park

Park Róż założyły w latach 1908–1913 władze Landsberga na bagnach nad Kłodawką. Najpierw nazwano go parkiem Cesarza Wilhelma, ale już po I wojnie światowej był to po prostu park miejski. To ulubione miejsce spacerowe mieszkańców dawnego Landsberga składało się ze stawu z wyspą, zwierzyńca i ogrodu różanego z fontanną. Ogród istnieje do dziś, dlatego mieszkańcy często przenoszą nazwę park Róż na cały park Wiosny Ludów. W zimie na tzw. Łąkach Kocha funkcjonowała popularna ślizgawka.