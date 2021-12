To druga wielka impreza szachowa w Polsce w ostatnich dniach. W minioną niedzielę w Katowicach zakończyły się mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Polacy wywalczyli w nich dwa medale – Jan Krzysztof Duda zdobył złoto i Maciej Klekowski srebro w turnieju szachów błyskawicznych.

– Mistrzostwa świata w Warszawie będą najważniejszym wydarzeniem szachowym w Polsce od prawie 100 lat. W turnieju weźmie udział urzędujący mistrz świata Magnus Carlsen. Właśnie 100 lat czekaliśmy, by taki mistrz zagrał u nas. Wszyscy liczymy na wspaniały występ Jana Krzysztofa Dudy, który niedawno pokonał Carlsena w półfinale Pucharu Świata i ma wszelkie predyspozycje do tego, aby triumfować w tym turnieju – powiedział Radosław Jedynak, prezes Polskiego Związku Szachowego.

– To jest wielkie wydarzenie, że mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych po raz pierwszy w historii odbędą się w Polsce. Czuję dodatkowe emocje związane z tym faktem. Oczywiście, osiągałem sukcesy w poprzednich latach poza granicami Polski, ale wiadomo, że granie u siebie jest wyjątkowe. Z jednej strony będzie dodatkowa presja, a z drugiej mówi się przecież, że gospodarzom ściany pomagają. Dobrze, że wystartowałem w mistrzostwach Europy, bo ten turniej będzie dobrym przetarciem przed mistrzostwami świata – mówił Jan Krzysztof Duda.

Początkowo mistrzostwa świata miały odbyć się w Kazachstanie, ale tamtejsi organizatorzy w ostatniej chwili zrezygnowali. Światowa Federacja Szachowa zdecydowała o przeniesieniu imprezy do Warszawy.

Na listach zgłoszeń, oprócz Carlsena i Dudy, jest wielu innych wielkich arcymistrzów, choćby reprezentujący Stany Zjednoczone Hikaru Nakamura i Fabiano Caruana czy Rosjanin Jan Niepomniaszczi. W Warszawie wystąpią także znani polscy szachiści, m.in. Radosław Wojtaszek czy Bartosz Soćko, Kacper Piorun, Mateusz Bartel oraz szachistki – Monika Soćko, Klaudia Kulon, Karina Cyfka, Jolanta Zawadzka i Oliwia Kiołbasa.

– Myślę, że można zaryzykować twierdzenie, iż będzie to najsilniej obsadzony turniej w historii polskich szachów. Będziemy mieć mistrza świata i ścisłą światową czołówkę. Na pewno jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie i to był jeden z tych powodów, by walczyć o tę imprezę, choć było wiadomo, że czasu na organizację będzie bardzo mało. A zainteresowanie i walka o organizację tego typu imprez jest olbrzymia – mówił Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej.

Turniej odbędzie się 26-30 grudnia. Przez pierwsze trzy dni zawodnicy rywalizować będą w szachach szybkich – początek zmagań każdego dnia o godz. 15. 29 grudnia od godz. 15 i 30 grudnia od godz. 14 w szachach błyskawicznych. Turniej w szachach szybkich zostanie rozegrany na dystansie 13 rund, a w szachach błyskawicznych na dystansie 21 rund.