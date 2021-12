Przebudowę półtorakilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem i chodnikami na ul. Chrobrego i Mieszka I, na odcinku od Pocztowej do Roosevelta, realizuje konsorcjum firm ZUE i FDO. Prace są realizowane na całym zakresie inwestycji - od ul. Pocztowej do ul. Roosevelta. Koszt tej inwestycji to 69 mln zł.

Ostatnio, przez przedłużające się prace archeologiczne, wykonawca wnioskował o dodatkowe 150 dni na ukończenie robót. Ostatnie utrudnienia w centrum Gorzowa znikną zatem prawdopodobnie dopiero pod koniec maja 2022 r.