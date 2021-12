Grała w tym czasie męska, koszykarska ekstraklasa, ale mecze w okresie świątecznym Energa Basket Ligi Kobiet to nowość. A terminarz tak dobrze nam się ułożył, że w momencie, gdy zaczyna się runda rewanżowa fazy zasadniczej, mamy hit. Podejmujemy Arkę Gdynia (w hali rywalek przegraliśmy 40:70).

Mistrzynie Polski nie są w tej chwili najlepszą ekipą EBLK. Z bilansem 8-2 na czele są polkowiczanki, a bilans 7-2 mają też lublinianki.

Arka doznała właśnie trzeciej porażki w tym sezonie. Uległy w Polkowicach 59:71.

Mistrz Polski, po 10 minutach gry, prowadził z gospodyniami 20:15. Później Arka miała siedem „oczek" przewagi – 39:32, jednak polkowiczanki skutecznymi akcjami m.in. Sasy Cado oraz Klaudii Gertchen doprowadziły do remisu po 47. W ostatniej kwarcie dwie celne trójki z rzędu dały przewagę, której „Pomarańczowe" już nie straciły.

REKLAMA

Weronika Gajda rzuciła 18 pkt, a Stephanie Mavunga uzbierała 17 pkt oraz 16 zbiórek. Zespół trenera Karola Kowalewskiego udanie zatrzymał także Megan Gustafson (28 minut, 9 pkt) oraz Morgan Bertsch (22 minuty, 8 pkt).

Ostatnio gdyniankom przytrafiają się znacznie słabsze drugie połowy. Czy podobnie będzie 26 grudnia w Gorzowie?

Koszykarki Arki, przygotowując się do meczu z BC, oglądały z trybun pojedynek Ślęzy Wrocław z naszym zespołem. Gorzowianki pewnie pokonały aktualne wiceliderki 77:68, mimo serii urazów. To najcenniejsza wygrana od początku sezonu, który do tej pory układa nam się bardzo słabo.

- Wygraliśmy w dramatycznych okolicznościach, mimo trudności - powiedział trener naszej drużyny Dariusz Maciejewski. - Przyjechaliśmy bez Anny Makurat i Stelli Johnson, później straciliśmy Borisławę Christową, następnie z kontuzją zeszła Dominika Owczarzak, po niej Kasia Dźwigalska. Ta ostatnia ostatecznie wróciła jeszcze na boisko. Chwała dziewczynom za ten mecz, bo po takim zwycięstwie chce się mocno pracować. Stefa kapitalnie spisywała się od samego początku, dała sygnał, że przyjechałam tu wygrać, że to jest moja sala [Stephanie Jones poprzednio broniła barw Ślęzy], ja tu trenowałam i zagrała doskonały mecz.

REKLAMA

Świąteczne starcie gorzowianek z Arką Gdynia będzie można obejrzeć z trybun, a także na YouTubie, na kanale Polskiego Związku Koszykówki.

WYNIKI Z 11. KOLEJKI:

Ślęza Wrocław - POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW 68:77, Pszczółka AZS UMCS Lublin - Basket 25 Bydgoszcz 90:74, Enea AZS Poznań - Polonia Warszawa 63:68, Energa Toruń - Zagłębie Sosnowiec 73:76, BC Polkowice - VBW Arka Gdynia 71:59.

1. BC Polkowice 10 18 810:691

2. Ślęza Wrocław 10 17 770:715

3. VBW Arka Gdynia 10 17 820:627

4. Pszczółka AZS UMCS Lublin 9 16 661:624

5. POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA 10 15 736:722

6. Polonia Warszawa 9 15 701:684

7. Basket 25 Bydgoszcz 10 15 755:756

8. Zagłębie Sosnowiec 10 15 779:819

9. Enea AZS Poznań 10 12 699:761

10. Energa Toruń 10 12 682:836

11. GTK Gdynia 10 10 611:789

Osiem czołowych zespołów po sezonie zasadniczym zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Pozostałe drużyny zakończą rozgrywki. Ekipa z 11. miejsca straci prawo gry w EBLK w sezonie 2022/23.