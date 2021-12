Młodzież ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego aktualnie zamyka tabelę Tauron 1. Ligi, ale to nie jest przypadkowy team. Gra w nim dziesięciu mistrzów świata U19, pod wodzą złotego trenera Michała Bąkiewicza.

- Zaplecze PlusLigi jest bardzo silne, takie konfrontacje dla naszej grupy to szansa na dalszy rozwój. Zarówno indywidualny, jak i jako zespołu - mówił Bąkiewicz.

Zawodnicy z SMS łączą treningi z nauką w liceum. - Śniadania jemy o 7.30, bo od ósmej ruszają lekcje - opowiadał przyjmujący Kamil Szymendera. - Potem trening na siłowni, wracamy na obiad. Po nim lekcje i popołudniowy trening. Mam nadzieję, że zaskoczymy parę osób naszą grą w pierwszej lidze dobrymi wynikami. Na boisku będzie walka, każdy z nas wie, po co tu jest. Naszą drużynę charakteryzuje to, że się nie boimy, mimo świadomości, że po drugiej stronie będą rywale dużo bardziej doświadczeni i dobrze grający.

Początek pierwszej partii był równy (7:7). Następnie swoją przewagę zaczęli budować sulęcinianie. Dobrą zagrywką popisał się rozgrywający Olimpii Artur Błażej i dał gospodarzom prowadzenie 10:7. Nasi siatkarze już kontrolowali przebieg tego seta, ostatecznie wygrali do 19.

REKLAMA

Druga odsłona to wyrównana walka aż do stanu po 20, ale końcówka znów należała do zespołu Olimpii. - Trochę szkoda trzeciej partii, w której popsuliśmy za dużo zagrywek i generalnie to był nasz najsłabszy fragment - przyznał Błażej, wybrany na MVP meczu. - Dobrze, że jednak szybko wszystko wróciło do normy i po zwycięstwie 3:1 możemy się cieszyć z kompletu punktów.

Olimpia Sulęcin w sezonie 2021/22 w siatkarskiej Tauron 1. Lidze Fot. Tauron 1. Liga, www.tauron1liga.pl

Atakujący Sulęcina Grzegorz Turek zdobył 20 pkt, Maciej Krysiak - 17, a Seweryn Lipiński - 13.

W sobotę, 18 grudnia, sulęcinianie rozegrają ostatni mecz ligowy w tym roku. Zmierzą się w Bydgoszczy z Visłą, jedną z ekip ze ścisłej czołówki Tauron 1. Ligi.

REKLAMA

OLIMPIA SULĘCIN - SMS PZPS SPAŁA 3:1

SETY: 25:19, 25:22, 20:25, 25:22.

OLIMPIA: Cichosz-Dzyga, Błażej, Wójcik, Lipiński, Turek, Krysiak, Pogłodziński (libero) oraz Polczyk, Nawrot.

WYNIKI Z 13. KOLEJKI:

OLIMPIA SULĘCIN - SMS PZPS Spała 3:1, KPS Siedlce - Mickiewicz Kluczbork 3:1, Chrobry Głogów - Avia Świdnik 3:2, Lechia Tomaszów Maz. - Norwid Częstochowa 3:0, AZS AGH Kraków - Gwardia Wrocław 0:3, Zaksa Strzelce Opolskie - Visła Bydgoszcz 0:3, Krispol Września - BBTS Bielsko-Biała 1:3, Legia Warszawa - MKS Będzin 0:3.

1. BBTS Bielsko-Biała 13 32 35:13

2. Visła Bydgoszcz 13 29 36:18

3. Gwardia Wrocław 14 27 34:22

4. Lechia Tomaszów Maz. 14 27 33:22

5. KPS Siedlce 15 27 35:26

6. MKS Będzin 13 26 33:20

7. Legia Warszawa 14 26 31:25

8. Avia Świdnik 14 23 29:27

9. OLIMPIA SULĘCIN 14 21 29:31

10. Krispol Września 14 19 26:28

11. AZS AGH Kraków 13 17 23:28

12. Norwid Częstochowa 14 16 25:33

13. Mickiewicz Kluczbork 14 13 19:34

14. Zaksa Strzelce Opolskie 14 11 15:34

15. Chrobry Głogów 14 10 15:34

16. SMS PZPS Spała 15 9 17:40

Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-14, kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.