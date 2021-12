Nie ma co owijać w bawełnę – prawie cała pierwsza runda sezonu 2021/22 była dla Warty Gorzów fatalna. Przez większość tygodni nasz zespół znajdował się na ostatnim miejscu w tabeli. Dobrze, że przynajmniej końcówka dała nadzieję na utrzymanie.

Po 17 meczach rundy jesiennej i pierwszej kolejce wiosennej, rozegranej awansem jeszcze w listopadzie, Warta ma 13 pkt. Będący aktualnie jako pierwszy poza strefą spadkową MKS Kluczbork ma zaledwie 2 pkt więcej, a gorzowianie nie mają jakiejś kolosalnej straty do Lechii Zielona Góra czy Stali Brzeg.

– Wiedziałem, że jesteśmy lepszym zespołem od Foto Higieny i pokazaliśmy to, strzelając w ostatnim meczu jesieni w Gaci trzy gole – mówił Mykoła Dremluk, trener Warty. – Dobrze jest ruszać na zimową przerwę właśnie po takim spotkaniu. Mieć w głowie w czasie arcyważnych przygotowań, że wiosna może być nasza. W ostatnich tygodniach ten zespół skonsolidował się, zaczął grać znacznie lepiej. Przede wszystkim zaczęliśmy zdobywać punkty. Sytuacja Warty jest bardzo trudna, ale przed nami wystarczająco dużo meczów, przy rozsądnych wzmocnieniach, aby te kilka drużyn spokojnie zostawić za nami w tabeli. Cieszył się będzie ten, kto najbardziej poprawi jakość swojego zespołu, będzie miał możliwość rozwiązania najbardziej palących problemów kadrowych.

Szkoleniowiec z Ukrainy, który na początku września zastąpił Pawła Posmyka, podsumował to, co zrobił w Warcie - w 12 meczach zdobył z zespołem 12 pkt. Nakreślił wizję na przyszłość, ale jednocześnie także do niego dochodziły głosy, że za chwilę również jego może nie być w gorzowskim klubie. Prezes Zbigniew Pakuła zaczął się wręcz zastanawiać, czy nie wycofać naszej drużyny z trzeciej ligi, bo „niestety finanse przestały się zgadzać".

„Informujemy, że Mykoła Dremluk oficjalnie nie jest już trenerem pierwszego zespołu Warty Gorzów. W dniu dzisiejszym za porozumieniem obu stron dotychczasowy szkoleniowiec pożegnał się ze swoją funkcją, którą piastował przez trzy miesiące. Informujemy jednocześnie, że aspekty sportowe nie zaważyły o powyższej decyzji, a jest to pokłosie ograniczeń finansowych, z którymi borykamy się w ostatnim czasie" - taką informację przekazał klub w środę wieczorem.

- Miałem kontrakt ważny do końca czerwca, ale klub szuka oszczędności. Zawodnicy i sztab szkoleniowy dostali propozycję dość znacznej obniżki wynagrodzeń, na którą nie mogę sobie pozwolić. Jednocześnie dostaliśmy wolną rękę w poszukiwaniu sobie innego miejsca pracy - powiedział Dremluk.

REKLAMA

Warta ma dalej grać, ale po takich informacjach o wariancie mocno oszczędnościowym raczej nie spodziewajmy się wielkich fajerwerków i walki o utrzymanie pod hasłem: wiosna nasza. Czekamy na kolejne wieści, kto ostatecznie poprowadzi gorzowskiego trzecioligowca (mówi się m.in. o grającym trenerze), a także kto zostanie w zespole na pierwszą połowę 2022 r.

TABELA TRZECIEJ GRUPY PO 18 KOLEJKACH ROZEGRANYCH JESIENIĄ

1. LKS Goczałkowice-Zdrój 18 41 27:7

2. Zagłębie II Lubin 18 40 46:21

3. Polonia Bytom 18 36 27:14

4. Ślęza Wrocław 18 34 44:22

5. Miedź II Legnica 18 34 34:20

6. Rekord Bielsko-Biała 18 34 33:20

7. Górnik II Zabrze 18 27 22:23

8. Gwarek Tarnowskie Góry 18 26 23:24

9. Odra Wodzisław Śląski 18 25 20:32

10. Pniówek 74 Pawłowice 18 23 25:28

11. Carina Gubin 18 21 23:26

12. Piast Żmigród 18 20 26:39

13. Stal Brzeg 18 19 22:27

14. Lechia Zielona Góra 18 18 19:25

15. MKS Kluczbork 18 15 19:38

16. Karkonosze Jelenia Góra 18 13 18:37

17. WARTA GORZÓW 18 13 17:29

18. Foto Higiena Gać 18 13 15:28

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.