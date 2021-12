To będzie inny sezon żużlowej PGE Ekstraligi niż te wcześniejsze, bo kibice łącznie obejrzą 70 meczów. Dlaczego spotkań jest więcej? W 2022 r. do fazy play-off awansuje prawie cała liga, bo aż sześć zespołów z ośmiu walczących, a nie cztery, jak to było do tej pory. Oznaczać to będzie, że w systemie rozgrywek pojawią się tzw. mecze ćwierćfinałowe. Siódma drużyna utrzyma się w ekstraklasie, a ósma spadnie o klasę niżej.

Czy to dobry pomysł? Nie czeka nas w fazie zasadniczej zbyt wiele pojedynków o przysłowiową pietruszkę? Przekonamy się za kilka miesięcy. Na pewno wydłuży się droga do strefy medalowej.