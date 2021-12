Mecz w hali lidera Tauron 1. Ligi sulęcinianie znów rozpoczęli z aktualnie jedynym rozgrywającym Arturem Błażejem (Bartosz Zrajkowski stara się jak najszybciej powrócić do pełni zdrowia) oraz atakującym Michałem Godlewskim.

- Na pewno Grzegorz Turek też pojawi się na boisku - mówił trener Olimpii Łukasz Chajec. - Szeroka, jakościowa ławka to był nasz ważny atut, choćby w ostatnim spotkaniu z MKS Będzin, gdzie pokonaliśmy rywali z czołówki 3:2. W daleką podróż do Bielska ruszyliśmy z nadzieją, aby postawić się kolejnemu faworytowi i kandydatowi do awansu do PlusLigi.