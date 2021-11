W pojemniku do losowania Tauron Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022 umieszczonych zostało 14 kul, a w nich znalazły się nazwy wszystkich klubów PlusLigi. W drugim naczyniu było 16 numerów meczów 1/16 finału (od 16 do 31). Kolejno zostały wylosowane kule z pojemnika z nazwami drużyn i z drugiego kule z numerem meczu. W ten sposób każda z drużyn PlusLigi trafiła do meczu z numerem od 16 do 31 i została umieszczona na diagramie rozgrywek. Właśnie według niego będą prowadzone tegoroczne rozgrywki aż po sam finał. Według diagramu powstały pary kolejnych rund: 1/8 finału (mecze 19 stycznia 2022 r.), 1/4 finału (2 lutego 2022 r.) oraz półfinały i finał na koniec lutego przyszłego roku

Później losowano z dwóch kolejnych pojemników. W pierwszym umieszczono 16 nazw drużyn Tauron 1. Ligi oraz dwie z eliminacji. W drugiej znajdowało się 18 numerów meczów. W wyniku całego losowania powstało 16 par meczowych. Gospodarzami meczów 1/16 finału są zespoły z niższych klas rozgrywkowych lub wyżej sklasyfikowane w tabeli końcowej sezonu rozgrywkowego 2020/2021. Fot. Tauron 1. Liga, www.tauron1liga.pl – Cieszę się, że dla naszych klubów z pierwszej mamy tyle siatkarskich świąt – powiedział Artur Popko, prezes zarządu Polskiej Ligi Siatkówki. – Do klubów z zaplecza PlusLigi zawitają bowiem gwiazdy światowej siatkówki, medaliści olimpijscy, mistrzowie świata. Będziemy promować najlepszą ligową siatkówkę niemal w całej Polsce. Mecze 1/16 PP odbędą się 22 grudnia. Olimpia Sulęcin akurat na razie nie trafiła na rywala z PlusLigi. Zagra na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork, którego aktualnie mamy za sobą w tabeli Tauron 1. Ligi. Jeśli wygra, to w 1/8 zmierzy się ze zwycięzcą pary Zaksa Strzelce Opolskie (Tauron 1. Liga) - GKS Katowice (PlusLiga). REKLAMA WYNIKI LOSOWANIA 1/16 PUCHARU POLSKI: Visła Bydgoszcz – Cuprum Lubin,

BBTS Bielsko-Biała – Trefl Gdańsk,

Mickiewicz Kluczbork – OLIMPIA SULĘCIN,

Zaksa Strzelce Opolskie – GKS Katowice,

Chrobry Głogów – Stal Nysa,

Krispol Września – Cerrad Enea Czarni Radom,

AZS AGH Kraków – Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle,

SMS PZPS Spała – Indykpol AZS Olsztyn,

KPS Siedlce – Asseco Resovia Rzeszów,

Exact Systems Norwid Częstochowa – PGE Skra Bełchatów,

MKS Będzin – Aluron CMC Warta Zawiercie,

Polski Cukier Avia Świdnik – Ślepsk Malow Suwałki,

Gwardia Wrocław – LUK Lublins,

Lechia Tomaszów Mazowiecki – Projekt Warszawa,

WKS Wieluń – Legia Warszawa,

Joker Powiat Pilski – Jastrzębski Węgiel. W Tauron 1. Lidze sulęcinianie mają za sobą bardzo udany mecz z trzecim w tabeli MKS Będzin i zwycięstwo w roli gospodarza 3:2. Co dalej w kalendarzu? Poprzeczka z wymaganiami zawiśnie tak samo wysoko. W sobotę, 4 grudnia o godz. 17 sulęcinianie zmierzą się na wyjeździe z aktualnym liderem - BBTS Bielsko-Biała. Ten mecz będzie można obejrzeć w Polsacie Box Go. REKLAMA WYNIKI Z 11. KOLEJKI: OLIMPIA SULĘCIN - MKS Będzin 3:2, Avia Świdnik - Mickiewicz Kluczbork 3:2, KPS Siedlce - Norwid Częstochowa 2:3, Chrobry Głogów - Gwardia Wrocław 0:3, Lechia Tomaszów Maz. - Visła Bydgoszcz 3:2, AZS AGH Kraków - SMS PZPS Spała 3:2, Zaksa Strzelce Opolskie - BBTS Bielsko-Biała 3:2, Krispol Września - Legia Warszawa 1:3. 1. BBTS Bielsko-Biała 11 26 29:12

2. Visła Bydgoszcz 11 24 30:16

3. MKS Będzin 12 24 30:18

4. Gwardia Wrocław 12 24 30:19

5. Legia Warszawa 13 23 28:24

6. Lechia Tomaszów Maz. 12 21 27:21

7. KPS Siedlce 12 20 27:22

8. Avia Świdnik 12 20 24:22

9. Krispol Września 12 18 23:22

10. OLIMPIA SULĘCIN 12 18 26:27

11. AZS AGH Kraków 11 16 21:22

12. Norwid Częstochowa 12 13 22:30

13. Mickiewicz Kluczbork 12 13 17:28

14. SMS PZPS Spała 12 9 16:31

15. Chrobry Głogów 12 8 12:29

16. Zaksa Strzelce Opolskie 12 8 12:31 Osiem czołowych drużyn zagra w fazie play-off o zwycięstwo w Tauron 1. Lidze. Najlepszy, jeśli spełni wymogi licencyjne, awansuje do PlusLigi, a drugi ma prawo walczyć o awans w barażach. Zespoły, które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą miejsca 9-14, kończą rozgrywki. Przedostatnia i ostatnia ekipa po fazie zasadniczej traci prawo udziału w Tauron 1. Lidze w sezonie 2022/23.