„Byliśmy z Wami od początku. Niektórzy pamiętają lata 2001-2004 i grę w 1 lidze. Byliśmy w Lesznie w 2008 roku, gdzie zgarnęliśmy pierwszy brązowy medal MP. Cieszyliśmy się z pierwszego finału z Lotosem Gdynia w sezonie 2008/2009. Rok później szliśmy jak burza, wygraliśmy 29 z 33 ligowych meczów. Przez splot niekorzystnych przypadków 3 z 4 meczów przegranych w sezonie przytrafiło się w finale. Płakaliśmy w Gdyni jak dzieci, bo czuliśmy, że porażka w finale 1-3 nam się nie należała. Złoto nigdy więcej nie było tak blisko jak wtedy. Byliśmy z Wami w kryzysowych latach 2011-2018, gdzie tułaliśmy się w środku tabeli. Byliśmy też w pięknym dla Nas i dla klubu sezonie 2018/2019, gdy znów zgarnęliśmy srebro. Tamten sezon był Everestem marzeń kibica, którego trud został wynagrodzony. Był to zdecydowanie nasz najlepszy sezon na trybunach. Przez ponad 15 lat razem przeżywaliśmy radość i rozczarowania. Zmieniały się koszykarki, a my wciąż robiliśmy swoje. Setki tysięcy przejechanych kilometrów, tysiące wspomnień, dziesiątki zdartych gardeł, namalowanych opraw. Mnóstwo nieprzespanych nocy, podczas których je malowaliśmy, żeby zdążyć to pokazać. Wszystko to robiliśmy z serca, miłości i pasji, która weszła w Nas i zakotwiczyła jak DNA. Dziś to serce w Nas pękło. Mamy serdecznie dosyć sytuacji w klubie. Układów, betonów, cenzury. Tego, że nie ma podziału ról. Tego, że orkiestra przez 20 lat gra tak jak Trener Wam zagra" - to fragment obszernego oświadczenia zorganizowanej grupy kibiców gorzowskiego klubu.

Niedziela, 28 listopada 2021 r. Energa Basket Liga Kobiet: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - ENEA AZS POLITECHNIKA POZNAŃ 72:69 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. Czytaj także: Nasze koszykarki przegrywają w Bydgoszczy czwarty mecz ligowy. W drugiej połowie przeżyliśmy koszmarne 0:27 [ZDJĘCIA] Tak jak w minionym tygodniu, w meczu EuroCup na Białorusi, w naszym zespole znów nie zobaczyliśmy chorych (problemy covidowe) Borisławy Christowej i Anny Makurat. Tylko że w Mińsku i tak zagraliśmy naprawdę dobre, choć przegrane spotkanie. Dzisiaj to była droga przez mękę. Prawie cały czas sporo punktów za Poznaniem, który przecież w Energa Basket Lidze Kobiet wygrał przed przyjazdem do Gorzowa zaledwie jeden mecz z pięciu rozegranych. Szczęście, że choć końcówka była nasza, naprawdę piorunująca. Jeszcze w 35. minucie przegrywaliśmy 54:65. Ostatecznie skończyło się plus trzy dla Gorzowa. Warto zaznaczyć, że po prawie dwóch latach przerwy, na boiska ekstraklasy wróciła Wiktoria Keller. Trener Maciejewski po meczu: - Dziękujemy tym prawdziwym kibicom, którzy byli z nami od początku do końca. Tym, którzy nie tracili w nas wiary i na pewno w tym fragmencie czwartej kwarty, gdzie zagraliśmy doskonale, to oni pomogli odnieść nam to ważne zwycięstwo. REKLAMA Jak widać, szkoleniowiec nie przejął się zachowaniem zorganizowanej grupy kibiców. W najbliższy czwartek, 2 grudnia, o godz. 18, w ostatnim meczu fazy grupowej EuroCup, gorzowianki podejmą niepokonane w grupie C koszykarki z tureckiego Mersin. W krajowej lidze, ze względu na nieparzystą liczbę zespołów biorących udział w rozgrywkach, w kolejny weekend nasza drużyna będzie pauzowała. 11 grudnia do Gorzowa przyjedzie BC Polkowice. POLSKA STREFA INWESTYCJI ENEA GORZÓW - ENEA AZS POLITECHNIKA POZNAŃ 72:69 REKLAMA KWARTY: 19:23, 17:24, 9:11, 27:11. POLSKA STREFA INWESTYCJI: Matkowska 13 (3x3), Owczarzak 9 (1), Tichonienko 9, Jones 4, Dźwigalska oraz Hurt 31, Michniewicz 6 (2), Keller. ENEA P.: Davis-Reimer 20, Banaszak 19 (2), McCray 12, Demczur 8 (2), Popović 4 oraz Marciniak 3 (1), Rogozińska 2, Trzeciak 1. WYNIKI Z 8. KOLEJKI: POLSKA STREFA INWESTYCJI ENEA GORZÓW - Enea AZS Poznań 72:69, Zagłębie Sosnowiec - Ślęza Wrocław 73:77, Polonia Warszawa - GTK Gdynia 77:65, VBW Arka Gdynia - Pszczółka AZS UMCS Lublin 97:50, BC Polkowice - Energa Toruń 88:69. 1. Ślęza Wrocław 8 14 608:565

2. Pszczółka AZS UMCS Lublin 7 13 485:461.

3. VBW Arka Gdynia 7 12 571:443

4. BC Polkowice 7 12 575:488

5. POLSKA STREFA INWESTYCJI ENEA 8 12 586:576

6. Polonia Warszawa 7 11 552:556

7. Basket 25 Bydgoszcz 7 11 539:521

8. Zagłębie Sosnowiec 7 9 532:589

9. Energa Toruń 6 8 417:504

10. GTK Gdynia 8 8 489:638

11. Enea AZS Poznań 6 7 440:453 Osiem czołowych zespołów po sezonie zasadniczym zagra w fazie play-off o mistrzostwo Polski. Pozostałe drużyny zakończą rozgrywki. Ekipa z 11. miejsca straci prawo gry w EBLK w sezonie 2022/23.