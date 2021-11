- Żałujemy bardzo, że tak to się skończyło, bo mieliśmy już w tym meczu sporą przewagę bramkową, a te punkty przesunęłyby nas znacznie w górę tabeli Ligi Centralnej - mówił Tomasz Czerwonka, trener Padwy Zamość. - Niestety, w drugiej połowie nasz atak stracił na jakości, doszły też do tego błędy indywidualne.

Gościom pewnie umknęła ważna statystyka, że ekipa Stali w swojej hali w tym sezonie przegrała prawie wszystkie pierwsze połowy, ale już kilkukrotnie i tak zabierała komplet punktów. To taka nowa tradycja gorzowskich piłkarzy ręcznych. Budowanie emocji i radość dla kibiców, gdy w końcu wszystkie straty są skutecznie niwelowane.

Pierwszą bramkę w dzisiejszym meczu rzucił dla gospodarzy Aleksander Kryszeń, ale już chwilę później przegrywaliśmy 1:3. Ostatni remis (4:4) na długi czas mieliśmy w 9. minucie.

Jeszcze w 48. minucie to Padwa prowadziła 23:21, będąc kolejnym zespołem, który pokazywał w Gorzowie, jak Liga Centralna jest wyrównana. Zebranie najlepszych pierwszoligowców w zupełnie nowych rozgrywkach jako zaplecze PGNiG Superligi, które mamy nadzieję z roku na rok będzie się zbliżać poziomem do elity piłkarzy ręcznych, to był naprawdę dobry pomysł.

REKLAMA

Końcówka to popis Stali. Gole Michała Lemaniaka, Michała Nieradki, Rafała Renickiego i wreszcie ten ostatni, na 27:25 dla żółto-niebieskich, kapitana zespołu Mateusza Stupińskiego. Po drugiej stronie boiska znakomite parady naszych bramkarzy i odebranie rywalowi jakiejkolwiek nadziei, że Gorzów w swojej hali w tej kolejce da się pokonać.

W sobotę, 4 grudnia, w przedostatnim meczu ligowym w 2021 r. stalowcy zagrają w Wieluniu.

BUDNEX STAL GORZÓW - PADWA ZAMOŚĆ 27:25 (11:14)

REKLAMA

STAL: Nowicki, Marciniak, Jaśko - Stupiński 9, Renicki 6, Lemaniak 4, Kryszeń 3, Kłak 3, Bronowski 1, Nieradko 1, Pietrzkiewicz, Starzyński, Droździk.

PADWA: Gawryś, Kozłowski - Fugiel 4, Orlich 4, Obydź 4, Puszkarski 3, Bajwoluk 3, Fugiel 2, Małecki 2, Mehdizadeh 1, Kłoda 1, Szymański 1, Adamczuk, Olichwiruk, Pomiankiewicz.

WYNIKI Z 10. KOLEJKI:

BUDNEX STAL GORZÓW - Padwa Zamość 27:25, SPR Żukowo - Ostrovia Ostrów Wlkp. 28:28, w rzutach karnych 2:4, AZS AWF Biała Podlaska - Warmia Energa Olsztyn 28:25, SRS Przemyśl - Śląsk Wrocław 31:27.

1. Ostrovia Ostrów Wlkp. 10 29 292:235

2. AZS AWF Biała Podlaska 10 28 312:259

3. BUDNEX STAL GORZÓW 10 20 259:261

4. KPR Legionowo 9 18 266:246

5. SRS Przemyśl 10 17 290:280

6. SPR Żukowo 10 14 283:294

7. Nielba Wągrowiec 9 12 257:273

8. MKS Wieluń 9 11 263:268

9. Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 9 10 267:275

10. Warmia Energa Olsztyn 10 9 275:282

11. Śląsk Wrocław 9 9 252:286

12. Padwa Zamość 10 8 261:289

13. MKS Grudziądz 8 7 235:248

14. Siódemka Miedź Legnica 9 6 243:259

Zwycięzca rozgrywek wywalczy prawo gry w PNGiG Superlidze, jest spełni wymogi organizacyjne. Druga drużyna może zagrać baraż z rywalem z ekstraklasy, jeśli spełni wymogi licencyjne. W sezonie 2021/22 z Ligi Centralnej nikt nie spada. Wymogiem dalszej gry na tym poziomie jest spełnienie kryteriów licencyjnych, m.in. założenie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.