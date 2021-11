– Gorzów od lat jest obecny na lekkoatletycznej mapie Polski. Miejscowe kluby wychowały wielu zdolnych zawodników, tutaj przygodę z poważną lekkoatletyką zaczynała m.in. mistrzyni olimpijska w sztafecie Natalia Kaczmarek - powiedział Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. - Gorzowskim lekkoatletom brakowało jednak godnego miejsca do treningu. Teraz miasto wzbogaca się o piękny, kameralny stadion, który będzie areną mistrzostw Polski. W sezonie 2023 zawody te będą kwalifikacją do mistrzostw świata w Budapeszcie, a nad Wartę przyjadą wszyscy najlepsi polscy lekkoatleci.

Siłą rzeczy dla Gorzowa będzie to debiut w roli gospodarza tak wielkiej imprezy lekkoatletycznej. Wcześniej zwyczajnie nie mieliśmy gdzie jej zorganizować.

– Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyły nas władze Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - mówił Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. - W 2023 roku zadebiutujemy jako organizator mistrzostw Polski i to od razu tych najważniejszych. To oznacza, że do naszego miasta przyjadą najlepsi z najlepszych. Podczas tegorocznych igrzysk w Tokio lekkoatleci zdobyli aż dziewięć medali. I tych medalistów z Tokio za niespełna dwa lata będziemy mogli gościć w Gorzowie. To duże wyzwanie logistyczne i organizacyjne, ale jestem przekonany, że impreza będzie dużym sukcesem.

Seniorskie mistrzostwa Polski wrócą na ziemię lubuską po ponad 50 latach. Ostatni raz impreza tej rangi gościła w tej części kraju w 1968 r., a jej gospodarzem była Zielona Góra. Najbliższe mistrzostwa seniorów ugoszczą na początku czerwca 2022 r. Suwałki.

Listopad 2021 r. Na nowym stadionie lekkoatletycznym w Gorzowie za dwa lata odbędą się mistrzostwa Polski seniorów Fot. Bartłomiej Nowosielski / Urząd Miasta Gorzowa

Nowoczesny stadion lekkoatletyczny w Gorzowie

Za budowę jednego z najbardziej wyczekiwanych obiektów sportowych w Gorzowie odpowiada firma Tamex Obiekty Sportowe z Warszawy. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego ma kosztować prawie 18 mln zł, a termin oddania do użytku to marzec 2022 r.

Na stadionie głównym lekkoatleci będą mieli do dyspozycji ośmiotorową 400-metrową bieżnię razem z rowem z wodą. Dodatkowe bieżnie proste do biegów na 100 m i 110 m przez płotki, po obu stronach stadionu, umożliwiające intensywne treningi.

Dwie skocznie do skoku wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce, dwukierunkową, dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku, a także dodatkowo dwukierunkową, jednościeżkową skocznię do skoku w dal. Dwie rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu dyskiem i młotem z klatką osłonową, dwie rzutnie do rzutu oszczepem z rozbiegami usytuowanymi w zakolach stadionu.