Plany przedłużenia trasy alternatywnej mają długą historię. Już 20 lat temu przymierzano się do budowy obejścia centrum miasta ulicami Jancarza, Składową, Spichrzową i dalej aż do mostu Lubuskiego. Częścią tych planów było wykonanie ul. Jancarza na odcinku do dworca PKP. Potem powracano do tematu dokończenia trasy, miasto przejmowało nawet działki przy ul. Teatralnej. Teraz plan przebudowy ul. Spichrzowej, czyli tak naprawdę powstanie zupełnie nowego odcinka drogi, jest realizowany.

Na nowym odcinku Spichrzowej położona już została instalacja wodociągowa i zaczęły się się najpoważniejsze prace na powierzchni. Dokładnie widzimy, którędy pobiegnie nowa nitka drogi. Spółka Maldrobud wykonuje drogę za 4,4 mln zł. Listopad 2021 r. Zupełnie nowa nitka ul. Spichrzowej już coraz bardziej widoczna FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. W związku z tą poważną przebudową już na stałe została zamknięta ul. Teatralna. Dla wielu zmiany na tej ulicy to rewolucja, ale będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. Miasto podjęło decyzję, aby przedzielić ją i w ten sposób radykalnie zmniejszyć ruch w tym rejonie, przemienić ul. Teatralną w bardziej osiedlową, dojazdową do mieszkań, teatru czy powstającego Kwartału Kultury. Zamawiającymi są wspólnie miasto i gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. REKLAMA Główne zadanie to zbudowanie nowej drogi wraz z sygnalizacją świetlną. W okolicy drogi powstanie m.in. kilkadziesiąt miejsc parkingowych.