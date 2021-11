Od razu spieszymy dodać, że w pierwszej połowie również świetnie spisywał się w bramce Krzysztof Nowicki. Duet Marciniak - Nowicki to dla Stali olbrzymia wartość dodana i jeden z kluczowych elementów, który pomaga nam skutecznie walczyć w Lidze Centralnej.

Po kilku „błotnych", trudnych do oglądania meczach ligowych przy Szarych Szeregów, tym razem młodzież z Żukowa pomogła gospodarzom stworzyć naprawdę fajne widowisko. To był jeden z tych pojedynków, o których się rozmawia, mówi znajomym i ściąga się dodatkowych kibiców na trybuny.

Stalowcy zjechali do domu po dwóch zwycięstwach w halach rywali. Ostatnio rozegrali naprawdę bardzo dobre spotkanie w Legnicy. Dzisiaj jednak zaczęli od serii pomyłek po obu stronach boiska. To SPR wygrywał nawet 7:2, ale właśnie wtedy gorzowska maszyna ruszyła na dobre. Po serii pięciu trafień z rzędu, już w 21. minucie mieliśmy remis 9:9, a do końca pierwszej połowy zdążyliśmy wysunąć się na jednobramkowe prowadzenie.

Znów ważny moment po stronie żółto-niebieskich, jeśli chodzi o przełamywanie problemów ofensywnych, to wejście do drugiej linii Wiktora Bronowskiego oraz Bartosza Starzyńskiego.

Druga część to już właściwie cały czas walka gol za gol, a wynik w okolicach remisu. Bardzo młoda ekipa z Żukowa jeszcze raz próbowała nas przełamać. Przy stanie 27:26 dla gości, w 57. minucie bramkarz Stali Krzysztof Nowicki nie dał się pokonać Grzegorzowi Dorszowi z rzutu karnego. Za to po chwili, po drugiej stronie boiska, z siedmiu metrów nie pomylił się kapitan gorzowian Mateusz Stupiński. Dalej obie drużyny rzuciły jeszcze po jednym golu.

- Jest malutki niedosyt, bo w swojej hali chciałoby się zabierać komplet punktów. Z drugiej strony młodzież z Żukowa zagrała bez kompleksów, pomogła zrobić fajny mecz, a to na pewno cieszy kibiców - podsumował Cezary Marciniak, który obronił ostatni rzut w dodatkowej serii rzutów karnych o jeden duży punkt meczowy.

My niczego nie żałujemy, bo przy Szarych Szeregów potrzebowaliśmy właśnie takiego pojedynku. Teraz aż chce się tam wracać. Fajnie, że kolejny mecz ligowy u nas już za chwilę.

Dodajmy, że w serii rzutów karnych gole dla Stali rzucili kolejno Aleksander Kryszeń, Michał Lemaniak, Wiktor Bronowski, Mateusz Stupiński i Dawid Pietrzkiewicz.

Za tydzień, w sobotę, 27 listopada, o godz. 17, stalowcy ponownie zapraszają do swojej hali. Tym razem będą gościć Padwę Zamość.

BUDNEX STAL GORZÓW - SPR GKS AUTOINWEST ŻUKOWO 28:28 (15:14), w rzutach karnych 5:4

STAL: Nowicki, Marciniak - Stupiński 8, Bronowski 5, Kryszeń 5, Starzyński 3, Lemaniak 2, Pietrzkiewicz 2, Kłak 1, Nieradko 1, Renicki 1, Droździk, Serpina.

SPR: Dudziak, Żurawski, Paszylk - Papina 9, Andrzejewski 6, Stępień 4, Brzozowiec 3, Jagielski 3, Dorsz 2, Gajdziński 1, Benkowski, Karsznia, Rozwadowski, Scharmach.

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

BUDNEX STAL GORZÓW - SPR Żukowo 28:28, w rzutach karnych 5:4, Padwa Zamość - Siódemka Miedź Legnica 30:28, Śląsk Wrocław - AZS AWF Biała Podlaska 28:36, Warmia Energa Olsztyn - Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 30:32, KPR Legionowo - MKS Grudziądz 34:27.

1. AZS AWF Biała Podlaska 9 25 284:234

2. Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 24 226:178

3. KPR Legionowo 9 18 266:246

4. BUDNEX STAL GORZÓW 9 17 232:236

5. SPR Żukowo 9 13 255:266

6. Nielba Wągrowiec 8 12 228:235

7. SRS Przemyśl 8 11 221:219

8. MKS Wieluń 8 11 229:230

9. Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 9 10 267:275

10. Warmia Energa Olsztyn 9 9 250:254

11. Śląsk Wrocław 8 9 225:255

12. Padwa Zamość 9 8 236:262

13. MKS Grudziądz 8 7 235:248

14. Siódemka Miedź Legnica 9 6 243:259

Zwycięzca rozgrywek wywalczy prawo gry w PGNiG Superlidze, jeśli spełni wymogi organizacyjne. Druga drużyna może zagrać baraż z rywalem z ekstraklasy, jeśli spełni wymogi licencyjne. W sezonie 2021/22 z Ligi Centralnej nikt nie spada. Wymogiem dalszej gry na tym poziomie jest spełnienie kryteriów licencyjnych, m.in. założenie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.