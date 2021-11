Bez ciągle kontuzjowanej Amerykanki Stelli Johnson, która nie była jakimś naszym kluczowym graczem, ale na pewno dałaby większą rotację, a także tym razem nieobecnej z powodu choroby Rosjanki Kseni Tichonienko, dyspozycja gorzowianek zaskakująco dziś falowała.

Zaczęliśmy słabo, ale potem to my wygraliśmy fragment 14:0 i po drugiej kwarcie wyszliśmy na wyraźne prowadzenie. - To była nasza najlepsza koszykówka. Szybki atak, dzielenie się piłką, łatwe punkty - przyznała Anna Makurat.