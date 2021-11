Wiadomo, że wielkim pucharowym wydarzeniem byłoby wylosowanie Vive Kielce czy Wisły Płock. Z pierwszymi, którzy ostatnio są na ustach wszystkich kibiców piłki ręcznej, bo wygrali na wyjeździe z wielką Barceloną, przyjechałby do Gorzowa nasz wychowanek Michał Olejniczak. 20-latek regularnie grywa w Vive i reprezentacji Polski seniorów. Jak jego kariera dalej tak będzie się rozwijała, to Olejniczak ma szansę stać się najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii z naszego regionu.

Jest Wybrzeże Gdańsk, prowadzone od marca tego roku przez Mariusza Jurkiewicza, w przeszłości podporę reprezentacji Polski. I to też jak na gorzowskie warunki będzie wydarzenie. Mecz 1/16 Pucharu Polski ma odbyć się 19 stycznia 2022 r. Na pewno dostaniemy w nim odpowiedź na pytanie: ile dzieli zespół z końca tabeli PGNiG Superligi od drużyny z czołówki Ligi Centralnej. To ważne, bo przecież w Gorzowie powstaje nowoczesna hala i nie wyobrażamy sobie, aby w nowym obiekcie Stal nie grała już w ekstraklasie piłkarzy ręcznych.

Znamy terminy kolejnych rund pucharowych. 1/8 ma się odbyć 9 lutego 2022 r., ćwierćfinały - 2 marca, półfinały - 30 marca, a finał - 4 lub 6 czerwca. Obyśmy Stal Gorzów oglądali w tych zmaganiach jak najdłużej.

PARY 1/16 PGNiG PUCHARU POLSKI MĘŻCZYZN:

19 stycznia 2022 r.

BUDNEX STAL GORZÓW – Torus Wybrzeże Gdańsk,

MSPR Siódemka Miedź Huras Legnica – Handball Stal Mielec,

KS AZS AWF Biała Podlaska – Gwardia Opole,

MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie – MMTS Kwidzyn,

OKPR Warmia Energa Olsztyn – Sandra Spa Pogoń Szczecin,

MKS Grudziądz – Piotrkowianin Piotrków Tryb.,

AZS UW Warszawa – Grupa Azoty Unia Tarnów,

SMS ZPRP I Kielce – Energa MKS Kalisz,

MKS Zagłębie Lubin – Chrobry Głogów,

Górnik Zabrze – Azoty Puławy.

W Lidze Centralnej stalowcy wygrali ostatnio trzy razy z rzędu i dzięki temu pukają do czołówki. Dobre wiadomości to powrót rekonwalescentów - Wiktora Bronowskiego i Bartosza Starzyńskiego. Obaj bardzo dołożyli się do zwycięstwa gorzowian w Legnicy.

Przed nami w sobotę, 20 listopada, o godz. 17 w hali przy Szarych Szeregów starcie z SPR Żukowo. Rywale zgromadzili 12 pkt w ośmiu spotkaniach.

„Trener Jakub Bonisławski prowadzi najmłodszą drużynę w Lidze Centralnej, składającą się z zawodników w większości urodzonych po 2000 r. Bez wątpienia najbardziej doświadczonym zawodnikiem drużyny z Żukowa jest Grzegorz Dorsz. 29-letni skrzydłowy od lat jest najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny (w poprzednim sezonie zdobył 129 bramek). Aktualnie na koncie ma już 56 trafień i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców Ligi Centralnej. Ponadto na wyróżnienie zasługują rewelacyjni w obecnej kampanii rozgrywający Maciej Papina (37 bramek), Alan Benkowski (29) oraz Rafał Stępień (26). Do tego dodajmy jeszcze dwóch bardzo młodych (rocznik 2004) leworęcznych rozgrywających - Bartosza Andrzejewskiego i Krzysztofa Jagielskiego. Młodość i nieprzewidywalność to główne atuty tego zespołu. Szykuje się więc nam bardzo szybki mecz, z dużą ilością biegania oraz na pewno sporą dawką emocji" - tak przedstawia najbliższego rywala Stali oficjalna strona internetowa gorzowskiego klubu.

PROGRAM 9. KOLEJKI LIGI CENTRALNEJ:

BUDNEX STAL GORZÓW - SPR Żukowo (sobota, 20 listopada, godz. 17, hala przy ul. Szarych Szeregów), Padwa Zamość - Siódemka Miedź Legnica, MKS Wieluń - SRS Przemyśl, Warmia Energa Olsztyn - Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec, KPR Legionowo - MKS Grudziądz, Nielba Wągrowiec - Ostrovia Ostrów Wlkp. Mecz rozegrany awansem: Śląsk Wrocław - AZS AWF Biała Podlaska 28:36.

1. AZS AWF Biała Podlaska 9 25 284:234

2. Ostrovia Ostrów Wlkp. 8 24 226:178

3. KPR Legionowo 8 15 232:219

4. BUDNEX STAL GORZÓW 8 15 204:208

5. Nielba Wągrowiec 8 12 228:235

6. SPR Żukowo 8 12 227:238

7. SRS Przemyśl 8 11 221:219

8. MKS Wieluń 8 11 229:230

9. Warmia Energa Olsztyn 8 9 220:222

10. Śląsk Wrocław 8 9 225:255

11. MKS Grudziądz 7 7 208:214

12. Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 8 7 235:245

13. Siódemka Miedź Legnica 8 6 215:229

14. Padwa Zamość 8 5 206:234

Zwycięzca rozgrywek wywalczy prawo gry w PGNiG Superlidze, jest spełni wymogi organizacyjne. Druga drużyna może zagrać baraż z rywalem z ekstraklasy, jeśli spełni wymogi licencyjne. W sezonie 2021/22 z Ligi Centralnej nikt nie spada. Wymogiem dalszej gry na tym poziomie jest spełnienie kryteriów licencyjnych, m.in. założenie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.