Od 27 do 30 lipca 2022 r. w Esbjergu w Danii pierwszy raz w historii kibice będą mieli aż cztery dni emocji. W środę i czwartek odbędą się półfinały Speedway of Nations. W piątek odbędzie się finał SON2 - zmagania reprezentacji U21, nazywane wcześniej drużynowymi mistrzostwami świata juniorów. Wreszcie w sobotę poznamy nowego zwycięzcę SON 2022. Tytułu będą bronić żużlowcy Wielkiej Brytanii, którzy niedawno sięgnęli po pierwsze od 32 lat drużynowe złoto w seniorach.

Nadal menedżerowie wybiorą do składów po trzech zawodników. Tym razem wszyscy będą mogli być seniorami, a rezerwowy wcale nie będzie musiał wyjeżdżać na tor.

Skrócenie rywalizacji w SON do jednego dnia to bardzo dobra decyzja. Dalej po rozegraniu 21. wyścigów, najlepsza ekipa awansuje prosto do wielkiego finału, a drugi i trzeci team zmierzy się w barażu. 23. wyścig wyłoni nowych złotych medalistów.

Utrzymana zostanie dotychczasowa punktacja, przez wielu mocno krytykowana - 4, 3, 2 i 0 pkt. Ma ona nagradzać jazdę zespołową. Ostatnio w Manchesterze decydujący wyścig wygrał Bartosz Zmarzlik, ale za nim przyjechali Brytyjczycy - Robert Lambert oraz Dan Bewley. Brytyjczycy zwyciężyli 5:4. Wcześniej Maciej Janowski zaliczył upadek i szanse Polaków na złoto zostały pogrzebane.

W 2023 r. wraca Drużynowy Puchar Świata, a pierwszą areną tych zmaganiach po przerwie będzie Toruń. Mają w nich wystąpić najlepsze zespołu, według rankingu z SON 2022.

- Nowy format FIM Speedway of Nations, z wyścigami rozgrywanymi na jednym torze przez cztery kolejne wieczory w ostatni weekend lipca, zaoferuje fanom wyjątkową okazję do zebrania się na zachodnim wybrzeżu Danii i dołączenia do fanów z całego świata we wspieraniu swojej drużyny narodowej - powiedział Francois Ribeiro, szef Discovery Sports Events, nowego promotora światowego żużla. - W ramach naszego długoterminowego zaangażowania w inwestowanie w przyszłość sportu żużlowego od podstaw aż po poziom elitarny, najbardziej obiecujący zawodnicy do 21 lat będą ścigać się na tej samej arenie co największe gwiazdy.