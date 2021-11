- Skoro Krispol jest wyżej w tabeli, to mimo wszystko on jest faworytem tego pojedynku - mówił trener Olimpii Łukasz Chajec. Sulęcinianie grają jednak ostatnio tak, że dalej już chyba żaden rywal naszych siatkarzy nie zlekceważy. Fajnie jest przyzwyczajać się do myśli, że jest zespół w naszym regionie, który na naprawdę mocnym zapleczu PlusLigi ma tyle do powiedzenia, a tym razem ostra walka o play-off to nie będzie marzenie na wyrost.

Gospodarze przyznawali, że w dzisiejszym spotkaniu wiele ważnego wydarzyło się w końcówce pierwszego seta. Olimpia jeszcze nie weszła na swoje obroty, a jednak zwyciężyła 25:23. Może nawet to ekipa z Wrześni tę partię, na własne życzenie bardziej przegrała, nie wykorzystując doskonałych okazji do zdobycia punktów, a nie my wygraliśmy. Jeszcze mocniej nasi zawodnicy mordowali się w drugim secie, nie mogli sobie poradzić z zagrywkami przeciwników. To były najbardziej jednostronne minuty w ten wieczór. Krispol wygrał 25:19 i wyrównał stan pojedynku.