Naszego dzisiejszego rywala, który w niedawnej przeszłości nie ukrywał, że chodzi mu po głowie PGNiG Superliga, w Lidze Centralnej nieoczekiwanie odnajdujemy na ostatnich miejscach w tabeli.

- Nie ma co ukrywać, do tej pory pogubiliśmy punkty z zespołami, które wcale nie są lepsze od nas. Trzeba zrobić wszystko, aby odbić to w swojej hali, z aktualnie wyżej notowaną Stalą Gorzów - mówił trener Miedzi Piotr Będzikowski. - Miejsce w tabeli zdecydowanie nie oddaje klasy sportowej Legnicy - dodał Oskar Serpina, grający trener gorzowian. - Zapowiada się trudny mecz, bo gospodarze za wszelką cenę będą chcieli poprawić swoją sytuacją. Nasze pojedynki z Miedzią są zawsze bardzo dobre i zacięte, ale przeważnie na naszą korzyść. Dlatego też chcemy tego zwycięstwa, aby już na stałe zameldować się w górnych rejonach Ligi Centralnej.