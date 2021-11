- Nasza skuteczność była słaba przez cały sezon i to była nasza bolączka. Teraz się odblokowaliśmy. Strzeliliśmy Kluczborkowi pięć goli, co dało nam pewność siebie - mówił przed dzisiejszym meczem bramkarz Warty Kamil Lech, dla oficjalnej strony Ślęzy Wrocław, cały czas świetnie prowadzonej i stawianej przez nas za wzór dla innych, nie tylko trzecioligowców. - Magia piłki polega właśnie na tym, że każdy może wygrać z każdym. Oczywiście nie jedziemy do Wrocławia jako faworyt, ale z pewnością nie damy się łatwo ograć. Po wcześniejszym pojedynku jesteśmy dobrze nastawieni i z pewnością nie będziemy bronić się przez całe spotkanie.

Czytaj także: Wynik mówi wszystko. Warta Gorzów - MKS Kluczbork 5:0! [ZDJĘCIA] Gospodarze przypomnieli, że w ostatnim spotkaniu Ślęzy z Wartą we Wrocławiu, w kwietniu tego roku, przegraliśmy 0:1 po golu Piotra Stępnia. Wiosna była dla gorzowian bardzo udana, bo zbierali sporo punktów i zapewnili sobie utrzymanie. Niestety jesienią punktujemy fatalnie, z dzisiejszą mamy już na koncie 11 porażek i po pierwszej rundzie zasłużenie zamykamy tabelę. Mimo niezłego wrażenia, które wielokrotnie nasi piłkarze zostawili na boisku, nie dołożyliśmy nic ekstra, żadnego sukcesu, z zespołami z czołowej ósemki ligi. Udało się warciarzom jedynie dwa razy zremisować. Dzisiaj ponownie gorzowianie nie wyglądali źle, ale już do przerwy Stępień, 23-letni napastnik, jeden z najlepszych snajperów w naszej grupie, zdążył strzelić dwa gole. W drugiej połowie kontaktowego gola zdobył skuteczny w końcówce rundy Paweł Krauz. Niestety zdołaliśmy tylko przeciwnika trochę podenerwować, bo komplet punktów i tak ostatecznie pozostał po stronie Ślęzy. REKLAMA To nie koniec piłkarskiej jesieni w trzeciej grupie. W następny weekend rozpocznie się runda rewanżowa. W sobotę, 20 listopada warciarze zagrają ostatni mecz ligowy w 2021 r. z Foto Higieną w Gaci. U siebie przegraliśmy 0:1. Teraz na gwałt potrzebujemy udanego rewanżu i punktów! ŚLĘZA WROCŁAW - WARTA GORZÓW 2:1 (2:0) BRAMKI: Stępień dwie (28., 35.) - Krauz (74.) REKLAMA WARTA: Lech - Śledzicki, Siwiński, Ogrodowski, Majerczyk - Burzyński, Nahrebecki, Kasprzak, Mikołajczak - Nowakowski, Krauz. WYNIKI Z 17. KOLEJKI: Ślęza Wrocław - WARTA GORZÓW 2:1, Rekord Bielsko-Biała - Stal Brzeg 3:1, Lechia Zielona Góra - Karkonosze Jelenia Góra 1:2, Gwarek Tarnowskie Góry - Górnik II Zabrze 4:2, Pniówek 74 Pawłowice - Carina Gubin 3:2, Foto Higiena Gać - Miedź II Legnica 1:1, Polonia Bytom - Odra Wodzisław Śląski 2:0. 1. LKS Goczałkowice-Zdrój 16 37 24:5

2. Polonia Bytom 17 35 26:13

3. Rekord Bielsko-Biała 17 34 31:17

4. Zagłębie II Lubin 16 34 38:16

5. Ślęza Wrocław 17 33 42:20

6. Miedź II Legnica 17 33 33:19

7. Górnik II Zabrze 17 27 20:20

8. Odra Wodzisław Śląski 17 25 20:30

9. Gwarek Tarnowskie Góry 17 23 21:23

10. Carina Gubin 17 21 23:24

11. Pniówek 74 Pawłowice 17 20 22:26

12. Lechia Zielona Góra 17 18 18:23

13. Piast Żmigród 16 17 21:34

14. Stal Brzeg 17 16 20:26

15. Karkonosze Jelenia Góra 17 13 17:35

16. Foto Higiena Gać 17 13 15:25

17. MKS Kluczbork 16 12 17:37

18. WARTA GORZÓW 17 10 14:29 Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.