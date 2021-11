Oprócz Polek, Turek i Albanek w grupie D są jeszcze Słowenki, które bez względu na wyniki mają już zapewnioną grę w finałach jako gospodarz. Kobiecy Eurobasket 2023 zorganizują wspólnie Słowenia i Izrael.

Pozostałe ekipy będą walczyły o 14 przepustek. Awans uzyskają zwycięzcy 10 grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. W celu wyłonienia najlepszych zespołów, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach, nie będą liczone wyniki z ekipami z ostatnich, czwartych pozycji. W przypadku gdy jeden lub dwóch gospodarzy Eurobasketu 2023 zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna bądź też drużyny, jakie zajmą drugie miejsca w swoich grupach.

Polska musi więc walczyć o co najmniej drugą pozycję i wygrać jak najwięcej spotkań z Turcją i Słowenią.

- Albania to zespół bardzo niski, różnica między rozgrywającą a środkową, jeśli chodzi o wzrost, jest bardzo niewielka - mówił trener Polek Maros Kovacik. - Gra po obu stronach parkietu nie jest bardzo złożona i nie opiera się na bardzo skomplikowanych założeniach. To, że jesteśmy lepsi, musimy pokazać już od pierwszej minuty,

Okazało się, że pierwsze spotkanie w eliminacjach do kobiecego Eurobasketu 2023 to nie był nawet dobry trening, a... - Taka rozgrzewka przed tym, co czeka nas w niedzielę w Turcji - powiedziała Anna Makurat, która wróciła do kadry Polski, a od obecnego sezonu występuje w klubie z Gorzowa. Dziś w Gnieźnie, wchodząc z ławki rezerwowych, w 20,5 minuty zdobyła 13 pkt (5/12 z gry), miała też 5 asyst i 2 przechwyty. - Trener uczulał nas, abyśmy do końca nie traciły koncentracji, pokazywały chęć do gry, i myślę, że to się udało - dodała Makurat. - Z Turczynkami czeka nas zupełnie inne, znacznie trudniejsze wyzwanie. Na te rywalki nastawiamy się i przygotowujemy od początku tego okienka reprezentacyjnego. Musimy wyjść na boisko z wielką wiarą, że możemy ograć faworytki naszej grupy i dołożyć do tego najlepszy basket.

Nad meczem z Albanią nie ma co się rozwodzić, bo tu nie da się wyciągać żadnych wniosków. Dla rywalek na dzisiaj liczy się jedynie sam udział w meczach międzypaństwowych o stawkę. Polska najlepszy fragment wygrała 25:0, a na koniec zbudowała 106 pkt przewagi. Deklasacja.

Ciekawsze będą liczby z meczu Słowenia - Turcja. Nasze niedzielne rywalki postraszyły, też wygrały z łatwością. Miały fragment 19:0, a w drugiej kwarcie 30 pkt przewagi, które potem gospodynie nieco zniwelowały. 46 proc. celności z gry Turczynek, 40:29 wygrane zbiórki, 23:17 asysty. Widzimy jak na dłoni, że dla Polek te eliminacje tak naprawdę rozpoczną się dopiero w niedzielę w Izmicie.

POLSKA - ALBANIA 125:19

KWARTY: 38:9, 38:4, 29:2, 20:4.

POLSKA: Skobel 19 (3x3), Rembiszewska 15 (2), Kastanek 10 (2), Gajda 7 (1), Telenga 7 oraz Jakubiuk 14, Makurat 13 (3), Gertchen 11 (1), Borkowska 10, Sosnowska 7 (1), Sklepowicz 6, Banaszak 6.

ALBANIA: Qosja 6 (1x3), Lalaj 4, Mala, Lugaj, Shallo oraz Verri 4, Toska 2, Velias 2, Kolombi 1, Sinani, Baraj, Memushi.

WYNIKI W GRUPIE D:

POLSKA - Albania 125:19, Słowenia - Turcja 62:78.

1. POLSKA 1 2 125:19

2. Turcja 1 2 78:62

3. Słowenia 1 1 62:78

4. Albania 1 1 19:125

NASTĘPNE MECZE W GRUPIE D: