Ekipa Stilonu, choć ostatnio jest bardzo rozpędzona, bo wygrała już siedem razy z rzędu, na finiszu rundy jesiennej najbardziej obawiała się właśnie tego wyjazdu do Nietkowa. Tam miały na naszych piłkarzy czekać wyjątkowe wyboje.

- Podać piłkę po nierównym boisku to jest sztuka - opowiadał gorzowski trener Karol Gliwiński. - Mam nadzieję, że przejdziemy i ten test, choć zdajemy sobie sprawę, że Odra przegrała w tym sezonie tylko pierwsze spotkanie, a dalej zebrała 13 meczów z wygranymi lub remisami. Każda seria ma swój koniec. Liczę, że jednak to my będziemy dalej zwyciężać, a zamknie się dobra passa przeciwników.