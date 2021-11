W męskich ligach piłki ręcznej od obecnego sezonu mamy nowy porządek. Elita gra w PGNiG Superlidze, na zapleczu została utworzona mocna Liga Centralna, a dalej mamy pierwszoligowców. PGE KPR Gryfino rywalizuje właśnie na trzecim szczeblu, w pierwszej grupie jest na ósmej pozycji na 12 ekip. Zespoły z różnych klas rozgrywkowych mają szansę spotkać się w Pucharze Polski, gdzie trofeum broni krajowa potęga - Vive Kielce (17 zwycięstw w PP w historii).

Przyjazd Stali Gorzów wywołał w Gryfinie spore zainteresowanie. Kibice prawie w całości zajęli 299 dopuszczonych miejsc. - Dla nas mecz z wyżej notowanym rywalem to prawie jak Liga Mistrzów - zapowiadali gospodarze.

Przypomnieli, że KPR miał grać ze Stalą w Pucharze Polski już rok temu, ale wtedy żółto-niebiescy oddali mecz walkowerem.

- Tym razem do rozgrywek pucharowych podchodzimy poważnie - tłumaczył Oskar Serpina. - Mamy cały czas poważne problemy kadrowe i zwyczajnie trudno nam przeprowadzić normalny trening. Dlatego te dodatkowe mecze w środku tygodnia to cenna sprawa. A jak już się podjęliśmy tego zadania, to liczymy na fajnego rywala z Superligi w kolejnej rundzie.

Zawodnicy z Gryfina ostatni raz prowadzili w 6. min 2:1, ale cały pojedynek z gorzowianami był wyrównany. KPR kilka razy w pierwszej połowie doprowadzał do remisu, a dalej starał się maksymalnie niwelować straty.

Ostatni raz gorąco zrobiło w 56. min, gdy gospodarze zbliżyli się na jedną bramkę - 26:25 dla Stali. Wtedy jednak nastąpił decydujący atak naszej drużyny, która zamknęła ten pojedynek i przypieczętowała awans dalej. Trzy gole z rzędu rzucili coraz bardziej skuteczny Michał Lemaniak, kapitan Mateusz Stupiński (aż 10 trafień w całym meczu) i grający trener Serpina.

A w weekend kolejny mecz stalowców w Lidze Centralnej, drugi z rzędu na wyjeździe. W sobotę, 13 listopada zagramy z Miedzią w Legnicy.

PGE KPR GRYFINO - BUDNEX STAL GORZÓW 26:30 (15:16)

STAL: Nowicki, Marciniak, Jaśko - Stupiński 10, Lemaniak 5, Kłak 5, Pietrzkiewicz 3, Serpina 3, Kiersnowski 1, Bronowski 1, Renicki 1, Nieradko 1, Droździk.

WYNIKI RUNDY ELIMINACYJNEJ PUCHARU POLSKI 2021/22:

PGE KPR Gryfino - BUDNEX STAL GORZÓW 26:30 (15:16), SMS ZPRP I Kielce - Orlen Upstream SRS Przemyśl 31:27 (14:11), SPR Szczypiorniak Gorzyce Wielkie - MSPR Siódemka Miedź Huras Legnica 21:29 (12:12), KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka - OKPR Warmia Energa Olsztyn 22:35 (9:18), MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie - MKS Wieluń 28:12 (14:6), AZS UW Warszawa - USAR Kwidzyn 42:26 (13:10).