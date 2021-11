Drużyna prowadzona przez Słowaka Marosa Kovacika od niedzieli przygotowuje się w Gnieźnie do spotkania z Albanią, a już 14 listopada rozegra kolejny bardzo ważny mecz w Izmicie z Turcją.

- Mam nadzieję, że zagramy dużo lepiej niż podczas poprzednich kwalifikacji do Eurobasketu. W grupie zmierzymy się z Albanią, Słowenią oraz Turcją i nie będą to łatwe mecze, każdy z nich będzie zupełnie inny – powiedział szkoleniowiec kadry koszykarek.

Pierwsze spotkanie nie powinno być wymagające, jednak będzie ono bardzo ważne głównie pod względem szkoleniowym.

- Mam nadzieję, że tak będzie, gdyż nie mamy za dużo materiałów odnośnie zespołu z Albanii - opowiadał trener Kovacik. - Dzieje się tak dlatego, że ta drużyna nie grała w ostatnich kwalifikacjach w związku z problemami z COVID-19. Mamy za to starsze mecze, wszystkie zostały kilka razy obejrzane i myślę, że jakość gry jest zdecydowanie po naszej stronie. Mamy dodatkowo nadzieję, że zrealizujemy wszystkie przedmeczowe założenia i tym pomożemy sobie przed bardzo ważnym starciem z Turcją.

Uczestniczki mistrzostw świata w 2018 r., czy też trzech ostatnich mistrzostw Europy, będą dysponować dużą siłą pod koszem, na co będzie trzeba znaleźć receptę.

- Turcja jest zawsze Turcją i to się nie zmieni, nawet teraz, kiedy to trochę inny zespół - stwierdził szkoleniowiec polskiej kadry. - Każdy duży turniej zawsze jest z tym zespołem. Ta drużyna zmieniła się dosyć mocno, gdyż dokonali rotacji amerykańskiej zawodniczki. Kiah Stokes zmieniła Quanitra Hollingsworth. Wszyscy wiemy, że Stokes tu zupełnie inna koszykarka niż Hollingsworth, gra także bardzo dobrze bez piłki. Myślę, że dzięki tej wymianie Turcja będzie dużo silniejsza. Patrząc na skład, jest on taki sam jaki był na ostatnim Eurobaskecie. Dla rywalek to jest zdecydowanie na ich plus. Jednak tak jak powiedziałem na samym początku, to Stokes może bardzo dużo zmienić w tym zespole.

Niedziela, 24 października 2021 r. Energa Basket Liga Kobiet: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - PSZCZÓŁKA AZS UMCS LUBLIN 69:72 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Jeśli chodzi o skład zespołu, to w biało-czerwonej piętnastce jest m.in. Anna Makurat, która gra w zespole z Gorzowa. Makurat ostatnie dwa sezony spędziła na amerykańskiej uczelni Connecticut, jednak po tym czasie zdecydowała się na powrót do Europy. Jest także Klaudia Sosnowska, która z powodzeniem w okresie letnim grała w reprezentacji Polski 3x3 i była także numerem jeden w światowym rankingu FIBA 3x3.

- Jest to bardzo pozytywna sytuacja dla nas wszystkich, że jest z nami Anna Makurat - dodał Kovacik. - Jest ona wielkim talentem polskiej koszykówki, jednak tutaj należy także mówić już o doświadczeniu, jakie posiada. Za dwa, trzy lata będzie to główna zawodniczka w zespole narodowym, a teraz to jest dla niej pierwsza taka okazja, aby pokazała swoją wartość.

Spotkanie z Albanią w hali im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie odbędzie się w czwartek, 11 listopada o godz. 20.

- Mam informację, iż hala będzie całkowicie wypełniona, i to jest bardzo dobra wiadomość. To będzie dla nas niesamowitym przeżyciem, gdyż w ostatnich dwóch sezonach tak nie było do końca. Bardzo się cieszę, że kibice będą nas wspierać na żywo oraz także przed telewizorami. To nam bardzo pomoże. Bardzo jestem także zadowolony z tego, że gramy w takim historycznym miejscu na mapie Polski – zakończył Maros Kovacik.