W sezonie 2022 do fazy play-off awansuje prawie cała liga, bo aż sześć zespołów z ośmiu walczących, a nie cztery, jak to było do tej pory. Oznaczać to będzie, że w systemie rozgrywek pojawią się tzw. mecze ćwierćfinałowe.

Czy to dobry pomysł? Nie czeka nas w fazie zasadniczej zbyt wiele pojedynków o przysłowiową pietruszkę? Przekonamy się za kilka miesięcy. Do tej pory dobra jazda przez prawie cały sezon dawała przynajmniej awans do najlepszej czwórki. Tym razem jedna kontuzja, które w żużlu nie są rzadkością, a potrafią wszystko zrujnować, np. zepchnie pierwszy zespół w sezonie zasadniczym nawet na szóstą pozycję.