To nie był klasyczny hat-trick 22-letniego napastnika Stilonu, bo takim są trzy gole zdobyte w jednej połowie. Za to na pewno Łukasz Kopeć był dzisiaj bohaterem gospodarzy. Dzięki jego bramkom gorzowianie nadal w rundzie jesiennej w domu mają na koncie same zwycięstwa i zachowali 5 pkt przewagi nad drugim w tabeli Dębem Przybyszów. Wygrywamy z Meprozetem Stare Kurowo 4:2.