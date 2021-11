Już oficjalnie podstawowy skład gorzowskiej ekipy uzupełni 23-letni Duńczyk Patrick Hansen, który w przyszłym roku ma dać Stali większą jakość w formacji U24. Co ciekawe, zawodnik bardzo dobrze mówi po polsku i zdecydował, że zamieszka w Gorzowie. W ostatnich rozgrywkach był czołowym żużlowcem pierwszej ligi, razem z zespołem z Ostrowa Wlkp. wywalczył awans do PGE Ekstraligi. Mimo to zdecydował się na transfer do nowego klubu.

- Podchodzę do sprawy bardzo ambitnie, chcę ze Stalą jechać o medale, najlepiej wygrać ligę - odważnie mówił Duńczyk. - Wiem, że polska ekstraklasa to najwyższy stopień trudności. Przez całą zimę postaram się do tego wyzwania jak najlepiej przygotować.