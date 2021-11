Po początkowych zawirowaniach żółto-niebiescy właśnie dołączyli do czołowych zespołów Ligi Centralnej. W tej chwili mają na koncie cztery wygrane oraz trzy porażki. Wciąż nie rozegraliśmy żadnego meczu w pełnym składzie.

W Grudziądzu do gospodarzy należała pierwsza połowa, w której MKS kilka razy prowadził dwoma golami, ale po trafieniach w końcówce kapitana Stali Mateusza Stupińskiego (nasz najskuteczniejszy zawodnik na tym wyjeździe) po 30 minutach mieliśmy remis 15:15.

Druga część to wyraźniejsza przewaga gorzowian, którzy w tym meczu wykonywali aż 13 rzutów karnych, zamienili na bramki dziewięć z nich (przeciwnicy mieli pięć karnych, wszystkie strzelili). Po naszej stronie, po przerwie spowodowanej kontuzją, zobaczyliśmy znów Wiktora Bronowskiego, a tym razem całe spotkanie oglądał z ławki rezerwowych Cezary Marciniak.

W 53. minucie, po golu Michała Lemaniaka, wygrywaliśmy już 26:22, ale rywale zdołali jeszcze doprowadzić do remisu i emocjonującego finiszu pojedynku. Na szczęście stalowcy na więcej ekipie MKS nie pozwolili. W 58. minucie trafił z karnego Lemaniak, a w ostatniej, 60. minucie na 28:26 wyprowadził gości Rafał Renicki. Mecz zamknął gol z rzutu karnego Artura Sadowskiego, a to oznaczało, że gorzowianie pokonali Grudziądz w najmniejszych rozmiarach. To wciąż jest jednak cenne, wyjazdowe zwycięstwo za 3 pkt i awans w tabeli na czwarte miejsce.

W sobotę, 13 listopada, stalowców czeka wyjazd w ramach 8. kolejki do Miedzi Legnica.

MKS GRUDZIĄDZ - BUDNEX STAL GORZÓW 27:28 (15:15)

MKS: Knopik, Prietz, Wodziński - Sadowski 12, Kruszewski 6, Lemanowicz 3, Mokrzki 3, Skóra 3, Chyła, Kruszewski, Ludwiczak, Malinski, Miedziński.

STAL: Nowicki, Jaśko - Stupiński 9, Pietrzkiewicz 5, Renicki 4, Kłak 3, Kryszeń 3, Lemaniak 3, Nieradko 1, Bronowski, Droździk, Serpina.

1. Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 21 197:153

2. AZS AWF Biała Podlaska 7 21 218:176

3. KPR Legionowo 7 15 207:190

4. BUDNEX STAL GORZÓW 7 12 179:184

5. SPR Żukowo 7 12 193:202

6. MKS Wieluń 7 9 199:200

7. Nielba Wągrowiec 7 9 192:201

8. SRS Przemyśl 7 8 187:193

9. MKS Grudziądz 6 7 175:180

10. Warmia Energa Olsztyn 7 6 186:189

11. Siódemka Miedź Legnica 6 6 164:175

12. Śląsk Wrocław 6 6 163:192

13. Padwa Zamość 7 5 180:200

14. Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec 6 4 179:184

Zwycięzca rozgrywek wywalczy prawo gry w PGNiG Superlidze, jeśli spełni wymogi organizacyjne. Druga drużyna może zagrać baraż z rywalem z ekstraklasy, jeśli spełni wymogi licencyjne. W sezonie 2021/22 z Ligi Centralnej nikt nie spada. Wymogiem dalszej gry na tym poziomie jest spełnienie kryteriów licencyjnych, m.in. założenie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.