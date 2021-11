Blamaż w środę w domu, w pojedynku EuroCup (55:79 z Lublinem), a oddanie meczu w Toruniu niestety trzeba już nazwać kompromitacją.

- W Toruniu też są indywidualności, które potrafią przechylić spotkanie na swoją korzyść - to słowa trenera gorzowianek Dariusza Maciejewskiego. Ostatnio w tym zdaniu możemy sobie zamiennie podstawiać różne nazwy miast, bo nasz szkoleniowiec wszędzie widzi indywidualności. Jakby tylko słuchać naszego trenera, to mielibyśmy wrażenie, że przedstawiciel Energa Basket Ligi Kobiet musi regularnie grać w Final Four Euroligi, taka to jest silna ta polska liga. Kto ogląda, wie, jak jest naprawdę.