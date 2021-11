W tej chwili zespół Warty Gorzów ma tyle samo punktów co przedostatnie Karkonosze Jelenia Góra, ale rywale wygrali z nami bezpośrednie spotkanie. Ważne, że również do ekip z Gaci, Kluczborka czy nawet Brzegu strata punktowa już nie jest jakaś kolosalna. Byle tylko nasi piłkarze już nie zeszli z kursu, na którym regularnie punktują i potrafią również wygrywać.

Wiemy, jakie były losy niektórych meczów warciarzy tej jesieni. Wrażenia w porządku, ale wyniki katastrofalne. I dzisiaj również tak to mogło się zacząć. Na szczęście w tej kluczowej akcji pojedynku, na posterunku był nasz bramkarz Kamil Lech.

Tym razem bez pecha, bez straty gola i bez nerwów. Piątka z przodu! W drugiej części MKS został właściwie zmiażdżony.

Najpierw jednak trzeba było zdjąć z siebie presję, emocje. Zrobił to w 27. minucie Paweł Krauz, ładnym uderzeniem zza pola karnego.

Sobota, 6 listopada 2021 r. Piłkarska trzecia liga: WARTA GORZÓW - MKS KLUCZBORK 5:0 (1:0) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

24-letni napastnik ostatnio odzyskał miejsce w składzie Warty i zaczął również strzelać gole. Urodzony w Pile, były piłkarz również Kluczborka, dzisiaj dołożył drugie trafienie po przerwie. Na dwie swoje bramki w trzeciej lidze w jednym meczu czekał aż siedem lat.

- Jest olbrzymia ulga, że tym razem nie zostawiliśmy po sobie tylko dobrego wrażenia, ale nareszcie mamy komplet punktów w domu - powiedział Krauz. - To, co pokazaliśmy w drugiej połowie, jak zagraliśmy, jak wykorzystywaliśmy następne okazje, musi dawać nadzieję na dźwignięcie się z dolnych rejonów tabeli. My jako zespół naprawdę bardzo tego pragniemy. Od kilku spotkań brakuje nam kibiców na trybunach. Liczę, że ci nieliczni, którzy dziś byli, opowiedzą innym, że potrafimy wygrywać i jeszcze Warta dostanie od fanów dobre wsparcie.

W sobotę, 13 listopada warciarze zagrają ze Ślęzą we Wrocławiu.

WARTA GORZÓW - MKS KLUCZBORK 5:0 (1:0)

BRAMKI: Krauz (27., 54.), Tkaczuk (72.), Nowak (85.), Marchel (88.)

WARTA: Lech - Śledzicki, Siwiński, Ogrodowski, Wawrzyniak - Burzyński (82. min Marchel), Nahrebecki, Szałas (40. min Majerczyk), Mikołajczak (60. min Tkaczuk) - Nowakowski (82. min Surmański), Krauz (82. min Nowak).

WYNIKI Z 16. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - MKS Kluczbork 5:0, Piast Żmigród - Polonia Bytom 0:1, Odra Wodzisław Śląski - Foto Higiena Gać 3:1, Miedź II Legnica - Ślęza Wrocław 1:1, LKS Goczałkowice Zdrój - Pniówek 74 Pawłowice 2:2, Carina Gubin - Gwarek Tarnowskie Góry 1:2, Karkonosze Jelenia Góra - Rekord Bielsko-Biała 3:2, Stal Brzeg - Zagłębie II Lubin 1:2.

1. LKS Goczałkowice Zdrój 16 37 24:5

2. Zagłębie II Lubin 16 34 38:16

3. Polonia Bytom 16 32 24:13

4. Miedź II Legnica 16 32 32:18

5. Rekord Bielsko-Biała 16 31 28:16

6. Ślęza Wrocław 16 30 40:19

7. Odra Wodzisław Śląski 16 25 20:28

8. Górnik II Zabrze 15 24 16:16

9. Carina Gubin 16 21 21:21

10. Gwarek Tarnowskie Góry 16 20 17:21

11. Lechia Zielona Góra 15 18 17:19

12. Pniówek 74 Pawłowice 16 17 19:24

13. Piast Żmigród 16 17 21:34

14. Stal Brzeg 16 16 19:23

15. MKS Kluczbork 16 12 17:37

16. Foto Higiena Gać 16 12 14:24

17. Karkonosze Jelenia Góra 16 10 15:34

18. WARTA GORZÓW 16 10 13:27

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.