Pierwszy mecz kwalifikacyjny do EuroBasketu z Albanią odbędzie się 11 listopada o godz. 20 w hali im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie. W niedzielę, 14 listopada Polki zagrają na wyjeździe z Turcją. W grupie D będziemy jeszcze rywalizować ze Słowenią, która bez względu na wyniki ma już zapewnioną grę w finałach jako gospodarz. Kobiecy EuroBasket 2023 zorganizują wspólnie Słowenia i Izrael.

Pozostałe ekipy będą walczyły o 14 przepustek. Awans uzyskają zwycięzcy 10 grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. W celu wyłonienia najlepszych zespołów, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach, nie będą liczone wyniki z ekipami z ostatnich, czwartych pozycji.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu 2023 zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny), jakie zajmą drugie miejsca w swoich grupach.

Niedziela, 24 października 2021 r. Energa Basket Liga Kobiet: POLSKASTREFAINWESTYCJI ENEA GORZÓW - PSZCZÓŁKA AZS UMCS LUBLIN 69:72 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Patrząc na powołania, najbardziej rzuca się w oczy obecność Anny Makurat. Obecna zawodniczka zespołu z Gorzowa ostatnie dwa sezony spędziła na amerykańskiej uczelni Connecticut, jednak po tym czasie zdecydowała się na powrót do Europy. Ostatnio przez kilka tygodni przechodziła rehabilitację po zabiegu kręgosłupa. Od razu po powrocie na ligowe boiska wraca też do kadry narodowej seniorek. Z Albanią i Turcją nie zagra za to Dominika Owczarzak, umieszczona wcześniej w szerokim składzie na pierwsze okno kwalifikacji do mistrzostw Europy.

Jest także Klaudia Sosnowska, która z powodzeniem w okresie letnim grała w reprezentacji Polski 3x3 i była także numerem jeden w światowym rankingu FIBA 3x3. Trener Kovacik powołał również MVP 3. kolejki EBLK Annę Jakubiuk z wrocławskiej Ślęzy, która w meczu z Energa Toruń ustanowiła rekordy kariery.

Trzon zespołu narodowego pozostaje bez zmian, a składa się on z Weroniki Gajdy, Marissy Kastanek czy Agnieszki Skobel.

REKLAMA

Skład reprezentacji Polski kobiet na zgrupowanie w Gnieźnie: