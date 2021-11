Jutro w grupie C, drugich co do ważności europejskich rozgrywek koszykarek, rozpoczną się rewanże. Do tej pory gorzowianki przegrały 59:79 w Lublinie oraz 62:106 w Mersin w Turcji. Nadzieją na awans do fazy pucharowej będzie obrona własnej hali. Przy Chopina pewnie pokonaliśmy Białorusinki z Mińska 80:58. Ostatnio do ważnego rozstrzygnięcia doszło też w Lublinie, gdzie gospodynie nieoczekiwanie uległy zespołowi z Białorusi 50:62. W ten sposób aż trzy drużyny mają w tej chwili na koncie po jednym zwycięstwie.

Czytaj także: Łatwa ligowa wygrana naszych koszykarek w Sosnowcu Środowa gra z AZS UMCS w Gorzowie wyrasta dla naszych koszykarek na kluczową. Jutro i 25 listopada na Białorusi mamy szansę sami wywalczyć sobie awans, bo nie zakładamy, że ktoś w tej grupie coś zabierze bardzo mocnym Turczynkom. AZS UMCS Lublin do tej pory wygrał wszystkie cztery mecze w polskiej lidze i pozostaje jedynym, niepokonanym zespołem w EBLK. 24 października zwyciężył w Gorzowie 72:69. Gorzowianki i lublinianki zmagają się z podobnymi problemami, kontuzjami ważnych zawodniczek. My już doczekaliśmy się powrotu rozgrywającej Dominiki Owczarzak, jeśli chodzi o Włoszkę Martinę Fassinę ze składu naszych najbliższych rywalek, nie ma na to szans. Czytaj także: Gorzowskie koszykarki pobite w meczu EuroCup w Turcji aż 62:106 - Nakładają się nam podróże i spotkania co trzy dni, do tego problemy ze zdrowiem. W końcu musiał przyjść kryzys z powodu zmęczenia - mówił Krzysztof Szewczyk, trener AZS UMCS. - Za chwilę rozpoczyna się przerwa reprezentacyjna i do tego czasu musimy wyszarpać na boisku, co się da. Wiemy, że sami sobie skomplikowaliśmy sprawę w grupie EuroCup. Teraz, aby awansować, potrzebujemy wyjazdowego zwycięstwa. Cieszy, że w czasie ostatniego meczu ligowego była szansa, aby dać więcej odpocząć naszym podstawowym zawodniczkom. W trzeciej grze z Lublinem w tym sezonie powinniśmy zobaczyć najlepszą, najbardziej zgraną gorzowską drużynę. Coraz lepiej broniącą i z nowymi opcjami w ataku, które wykorzystywaliśmy już w lidze w Sosnowcu. - Tam pokazałyśmy naszą prawdziwą siłę, dlatego z optymizmem patrzę również na kolejne nasze pojedynki - powiedziała Dominika Owczarzak. REKLAMA PROGRAM 4. KOLEJKI W GRUPIE C: środa, 3 listopada godz. 16 CBK Mersin Yenisehir (Turcja) - BC Horizont Mińsk (Białoruś) REKLAMA godz. 18 INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW - AZS UMCS Lublin 1. CBK Mersin Yenisehir 3 6 282:192

2. AZS UMCS Lublin 3 4 204:219

3. INVESTINTHEWEST ENEA 3 4 201:243

4. BC Horizont Mińsk 3 4 175:208 Dwie czołowe drużyny awansują do fazy play-off oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc z pierwszej konferencji, czyli z grup od A do F. KOLEJNE MECZE GRUPOWE GORZOWIANEK W EUROCUP 2021/22: środa, 3 listopada, godz. 18: w domu - AZS UMCS Lublin,

czwartek, 25 listopada, godz. 17: wyjazd - BC Horizont Mińsk,

czwartek, 2 grudnia, godz. 18: w domu - CBK Mersin Yenisehir.