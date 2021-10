Pniówek nie jest w tym sezonie trzecioligowym potentatem, wygrał do tej pory jedynie trzy razy, miał niewielką przewagę nad strefą spadkową. - Liczy się tylko zwycięstwo i odskok od dolnych rejonów tabeli - aktualnie każdy tak nastawia się na mecz z warciarzami.

Gorzowianie spotkali się w sobotę o świecie, aby prawie 500 km pokonać w dniu pojedynku. Ostatnio w spotkaniu z Gwarkiem Tarnowskie Góry zrobili niezłe wrażenie, choć przegrali 2:3. Dlatego na Pniówek wyszedł prawie ten sam skład. Jedynie do bramki po chorobie wrócił Kamil Lech, a za pauzującego za kartki Dominika Nowakowskiego wystąpił Dominik Siwiński.

- Zamieńmy wrażenia na punkty. Kolejny tydzień ciężko trenowaliśmy i o tym rozmawialiśmy - mówił trener Warty Mykoła Dremluk. - Oby to był właśnie ten dzień, kiedy raz na zawsze przestaniemy rozdawać rywalom prezenty.

Akurat w tę sobotę w trzeciej grupie nie padało dużo goli. W trzech z sześciu spotkań wygrywali goście 1:0. Może też tak w Pawłowicach?

Ostatecznie gorzowscy piłkarze zagrali w tej kolejce jak lider. LKS zremisował bezbramkowo w Tarnowskich Górach, a my z Pniówkiem. Nie było to jakieś wielkie widowisko. Liczy się, że tym razem przeciwnicy nie przełamali naszej obrony. Nieliczne akcje z obu stron nie były dla bramkarzy wielkim problemem.

W sobotę, 6 listopada, o godz. 13 warciarze ostatni raz tej jesieni wystąpią w roli gospodarza. Na stadionie przy Olimpijskiej podejmą MKS Kluczbork.

PNIÓWEK 74 PAWŁOWICE - WARTA GORZÓW 0:0

WARTA: Lech - Śledzicki, Siwiński, Ogrodowski, Wawrzyniak - Burzyński, Nahrebecki, Kasprzak, Mikołajczak - Tkaczuk, Krauz.

WYNIKI Z 15. KOLEJKI:

Pniówek 74 Pawłowice - WARTA GORZÓW 0:0, Stal Brzeg - Piast Żmigród 0:1, Rekord Bielsko-Biała - Górnik II Zabrze 0:1, Lechia Zielona Góra - Carina Gubin 1:1, Gwarek Tarnowskie Góry - LKS Goczałkowice-Zdrój 0:0, Foto Higiena Gać - Polonia Bytom 0:1.

1. LKS Goczałkowice-Zdrój 15 36 22:3

2. Rekord Bielsko-Biała 15 31 26:13

3. Polonia Bytom 15 29 23:13

4. Zagłębie II Lubin 14 28 32:14

5. Miedź II Legnica 14 28 28:16

6. Ślęza Wrocław 14 26 36:18

7. Górnik II Zabrze 15 24 16:16

8. Odra Wodzisław Śląski 14 22 17:24

9. Carina Gubin 15 21 20:19

10. Lechia Zielona Góra 15 18 17:19

11. Piast Żmigród 15 17 21:33

12. Gwarek Tarnowskie Góry 15 17 15:20

13. Stal Brzeg 15 16 18:21

14. Pniówek 74 Pawłowice 15 16 17:22

15. MKS Kluczbork 14 12 16:29

16. Foto Higiena Gać 15 12 13:21

17. Karkonosze Jelenia Góra 14 7 11:28

18. WARTA GORZÓW 15 7 8:27

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.