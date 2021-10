Mersin to miasto w południowej Turcji, nad Morzem Śródziemnym. Kobiecą drużynę koszykarską z tego regionu znaliśmy pod nazwą Cukurova Basketbol, a ostatnio zmieniła się w CBK Mersin Yenisehir Belediyesi.

Znacznie ważniejsza była inna zmiana: ogromne roszady kadrowe przed sezonem 2021/22. Ćwierćfinalista EuroCup 2019 i uczestnik fazy grupowej kobiecej Euroligi 2020, sprowadził aż osiem nowych zawodniczek, a z ważnych postaci pozostała Amerykanka z brytyjskim paszportem Kristine Anigwe.

Shavonte Zellous, Temi Fagbenle, Yvonne Turner, Tiffany Hayes, Quanitra Holingsworth... Turczynki mogły zatrudnić aż tyle znanych i wartościowych koszykarek wyszkolonych w USA, bo prawie wszystkie posiadają również europejskie paszporty. W ten sposób pojawiła się naprawdę mocna ekipa, która na razie poszczególne przeszkody w EuroCup przechodzi z łatwością. Bardziej zacięte są mecze Turczynek w lidze krajowej, ale i tu mają bilans 2-0.

Problemy gorzowianek są nam dobrze znane. Oby kluczowa rozgrywająca Dominika Owczarzak wróciła na kolejny pojedynek ligowy w Sosnowcu. Nie ma co na to liczyć w przypadku Stelli Johnson. Dobrze, że w końcu doczekaliśmy się debiutu Anny Makurat, to był jednak jej dopiero pierwszy mecz po dłuższej przerwie. Aktualnie myślimy tylko o tym, aby nasze koszykarki z wyprawy do Turcji wyszły z honorem.

Mecz można obejrzeć na YouTube, na kanale FIBA. Link poniżej.

PROGRAM 3. KOLEJKI W GRUPIE C:

środa, 27 października

godz. 17 CBK Mersin Yenisehir (Turcja) - INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW

czwartek, 28 października

godz. 18 AZS UMCS Lublin - BC Horizont Mińsk (Białoruś)

1. CBK Mersin Yenisehir 2 4 176:130

2. AZS UMCS Lublin 2 3 154:157

3. INVESTINTHEWEST ENEA 2 3 139:137

4. BC Horizont Mińsk 2 2 113:158

Dwie czołowe drużyny awansują do fazy play-off oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc z pierwszej konferencji, czyli z grup od A do F.

KOLEJNE MECZE GRUPOWE GORZOWIANEK W EUROCUP 2021/22: