- Ostatnie przełamanie na wyjeździe, od razu zwycięstwo aż 7:0 w Rzepinie pokazało, że weszliśmy na właściwie tory - mówił trener Stilonu Karol Gliwiński. - Jestem pewien, że w domu podtrzymamy fajną passę. Oby tylko już nie zwalniać do końca rundy jesiennej. W terminarzu mamy jeszcze między innymi starcie z Dębem Przybyszów.

Dzisiaj szansę występu w bramce stilonowców dostał Maksymilian Wojdyło z rocznika 2004 i to on jako pierwszy musiał na początku meczu kilka razy interweniować. Z czasem gra zdecydowanie przeniosła się pod pole karne gości i zaczęło obowiązywać hasło: kiedy gorzowianie otworzą wynik.

Niedziela, 24 października 2021 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 4:0 (2:0) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

W nocy mieliśmy niskie temperatury, na co zawodnicy najpierw nie brali poprawki, podania były niedokładne. Pierwszy gol dla Stilonu padł w 17. minucie, po rzucie rożnym. Najpierw najwyżej do główki skoczył Wojciech Kurlapski, strącił piłkę na drugą stronę pola karnego, gdzie nogą uderzył ją nasz środkowy obrońca Krystian Wenerski, który w najbliższy wtorek skończy 17 lat. Zrobił sobie niezły prezent. Interweniujący bramkarz Syreny Maciej Jóźwiak trącił piłkę, ale ta i tak wpadła do siatki.

Niedziela, 24 października 2021 r. Lubuska czwarta liga piłkarska: MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 4:0 (2:0) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

W 29. minucie, w polu karnym Zbąszynka był ewidentnie faulowany Japończyk Ryoma Ishizuka, a jeszcze jedną jedenastkę w rundzie jesiennej pewnie zamienił na gola kapitan drużyny Łukasz Maliszewski.

REKLAMA

Kolejne dwa trafienia gospodarze dołożyli po przerwie (jedno z nich zostało uznane za gol samobójczy), dopisując do swojego dorobku dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie na 12 meczów.

W 13. kolejce, w sobotę, 30 października, niebiesko-biali zagrają z rezerwami Lechii w Zielonej Górze.

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 4:0 (2:0)

REKLAMA

BRAMKI: Wenerski (17.), Maliszewski (30. z karnego), Miecznikowski (64.), Ishizuka (87.)

STILON: Wojdyło - Kaniewski (71. min Dziduch), Nidecki (82. min Bonczek), Wenerski, Łaźniowski - F. Wiśniewski, Świerczyński (71. min Grzybowski), Maliszewski (46. min Snowyda) - Ishizuka, Fernezy (46. min Bednarczyk), Kurlapski (61. min Kopeć).

WYNIKI Z 12. KOLEJKI:

MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW - ZAP Syrena Zbąszynek 4:0, Dąb Sława Przybyszów - Czarni Browar Witnica 2:0, Budowlani Murzynowo - Czarni Żagań 1:0, Ilanka Rzepin - Lechia II Zielona Góra 3:1, Meprozet Stare Kurowo - Polonia Słubice 0:2, Piast Czerwieńsk - Korona Kożuchów 0:1, Promień Żary - Piast Iłowa 1:3, Spójnia Ośno Lubuskie - Odra Nietków 2:2, Celuloza Kostrzyn - Pogoń Świebodzin 0:1.

1. MAGNOLIA PARK STILON GORZÓW 12 29 36:9

2. Dąb Sława Przybyszów 12 24 36:19

3. Budowlani Murzynowo 12 22 23:12

4. Odra Nietków 12 21 26:17

5. Pogoń Świebodzin 12 21 20:12

6. Meprozet Stare Kurowo 12 21 23:17

7. Spójnia Ośno Lubuskie 12 19 24:20

8. Polonia Słubice 12 17 22:19

9. Czarni Żagań 12 17 25:19

10. Promień Żary 12 17 24:20

11. Celuloza Kostrzyn 12 14 12:28

12. Ilanka Rzepin 12 14 18:27

13. Piast Iłowa 12 13 16:19

14. Lechia II Zielona Góra 12 13 15:21

15. Korona Kożuchów 12 11 16:33

16. ZAP Syrena Zbąszynek 12 9 20:31

17. Czarni Browar Witnica 12 9 11:24

18. Piast Czerwieńsk 12 5 8:28

Zwycięzca rozgrywek awansuje do trzeciej ligi. Co najmniej trzy ostatnie zespoły spadną do klasy okręgowej.