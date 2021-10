"Wracamy do gry" - obwieścił po wakacjach Jazz Club Pod Filarami. I rzeczywiście od tego czasu w klubie odbywają się koncerty, ale też zaplanowano powrót Gorzów Jazz Celebrations, kiedy jazz gości w teatrze, a muzyczne gwiazdy grają dla większej publiczności. "Come back" jazzowych celebracji był bardzo udany. Wystąpił zespół Rymden, złożony z wybitnych skandynawskich muzyków: Bugge Wesseltoft to norweski muzyk jazzowy, pianista, który czarował niesamowite dźwięki, również wykorzystując elektronikę, ale też potrafił zmienić ją na subtelny fortepian (jak np. w My Life In The Mirror), obok niego Dan Berglund, szwedzki kontrabasista jazzowy, który zrewolucjonizował sposób gry na jazzowym kontrabasie, co można było podziwiać podczas gorzowskiego koncertu; i wreszcie całość zamykał rytmicznie Magnus Öström, wybitny szwedzki perkusista jazzowy.

Gorzów Jazz Celebratrions - koncert zespołu Rymden w Teatrze Osterwy Fot. Paulina Matykiewicz Rymden po szwedzku znaczy przestrzeń lub wszechświat. Z tego wszechświata popłynęły w sobotni wieczór wspaniała muzyka, raz niezwykle energetyczna, dramatyczna wręcz, eksplodująca niczym supernova, a po chwili nostalgiczna, melancholijna i łagodna (jak w utworze Homegrown na bis). Na dobry początek "powrotu do gry" usłyszeliśmy więc świetne trio, złożone z muzyków, którzy wywarli mocny wpływ na współczesny europejski jazz. Już wiadomo natomiast, co zabrzmi w teatrze za pół roku w ramach Gorzów Jazz Celebrations. REKLAMA - Tydzień temu byłem na koncercie promującym nową płytę Adama Bałdycha. Byłem świadkiem muzycznego trzęsienia ziemi - opowiadał publiczności Bogusław Dziekański, szef Jazz Clubu Pod Filarami - A u nas, na scenie teatru wystąpią 23 kwietnia - zapowiedział. Chodzi o nową płytę Adama Bałdycha, "Poetry", którą pochodzący z Gorzowa skrzypek nagrał na 10-lecie swojej współpracy ze znaną wytwórnią ACT wspólnie z włoskim trębaczem Paolo Fresu. W projekcie wzięli udział również Marek Konarski (saksofon tenorowy), Krzysztof Dys (fortepian), Michał Barański (kontrabas), Dawid Fortuna (perkusja).