Najpierw przeważali krakowianie. Pierwszą partię wygrali dość wyraźnie (25:20), w drugiej końcówka była już na przewagi, choć znów dla gości (27:25).

– Ostatecznie ten mecz to było ekscytujące pięć setów – opowiadał rozgrywający Olimpii Artur Błażej. – Najpierw gra nam się nie układała, ale dokonaliśmy istotnych zmian, rezerwowi pomogli drużynie. No i niesamowici kibice, którzy jak już nas ponieśli, to nie zwolniliśmy aż do końca bardzo zaciętego tie-breaku.

Rozgrywający Błażej pojawił się w Olimpii na podwójnej zmianie w połowie trzeciego seta (razem z atakującym Michałem Godlewskim), gdy ekipa AZS AGH prowadziła jeszcze 16:13. Od tego momentu gospodarze zaczęli odwracać to spotkanie na swoją korzyść. Wygraną 25:23 zapewnił sulęcinianom blokiem Seweryn Lipiński. Błażej został na boisku od początku czwartej partii, a obowiązki atakującego znów przejął Grzegorz Turek, ostatecznie wybrany na MVP meczu.