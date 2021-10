Jeśli przed 14. meczem w sezonie zamykasz tabelę i masz na koncie ledwie 6 pkt, choć parę razy już zostawiłeś na boisku niezłe wrażenie, w takiej drużynie musi się gotować. Nie inaczej jest w Warcie. Gdzie tkwi kluczowy błąd, czego nam brakuje, aby spotkania z równorzędnymi, albo nawet gorszymi przeciwnikami, rozstrzygać na swoją korzyść? Cały czas tego nie wiemy.

Po przegranej 0:1 przed tygodniem w Zielonej Górze dzisiaj widzieliśmy w składzie warciarzy aż sześć zmian. Do czwórki obrońców (tym razem właśnie taki wybór) na lewą stronę wrócił po dłuższej przerwie Marcin Wawrzyniak, szansę gry od początku dostał 18-latek Brajan Burzyński, w bramce z konieczności jeszcze o rok młodszy Jakub Wojsznis, bo Kamil Lech się rozchorował.

- W naszej sytuacji punktów musimy szukać wszędzie, zwycięstw, a nie remisów. Może dziś się przełamiemy? Chłopacy naprawdę na to zasługują, bo nie załamali się, chcą jeszcze jesienią odbić się od dna - mówił trener Mykoła Dremluk.

Po przełamanie jechał też do Gorzowa Gwarek, bo tak traktuje się mecze z ostatnią ekipą w tabeli. Inni z nią wygrali, to my też musimy.

Od początku na boisku bardzo iskrzyło. Widzieliśmy, że obie strony są aż za bardzo zmotywowane i nie będą unikały ostrych wejść. Nie minęła pierwsza minuta, a gospodarze byli blisko gola! Trącił piłkę głową nasz obrońca Mateusz Ogrodowski, ale 22-letni Michał Bodys, bramkarz z Tarnowskich Gór, zdołał ją wybić na rzut rożny. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Bodys właśnie zaczął pracować na miano bohatera Gwarka, a Ogrodowski na największego pechowca w tym spotkaniu.

W 5. minucie sędzia gwizdnął jedenastkę dla gości, choć Radosław Śledzicki (dziś nasz kapitan) zarzekał się, że dostał piłką w twarz. Pewnym wykonawcą był Norbert Jaszczak.

Warciarze zareagowali znakomicie. W 13. minucie wyrównał Paweł Krauz! Nie, jednak sędzia boczny podniósł chorągiewkę, a więc pozycja spalona.

Sobota, 23 października 2021 r. Piłkarska trzecia liga: WARTA GORZÓW - GWAREK TARNOWSKIE GÓRY 2:3 (1:2) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Co się odwlecze... W 21. minucie znów w roli głównej bardzo aktywny Krauz, który też dostał szansę, aby zagrać w pierwszym składzie Warty. Tym razem nasz napastnik został powalony w polu karnym Gwarka. Do rzutu karnego podszedł Ogrodowski i... obronił Bodys!

W 35. minucie, po bardzo fajnej akcji, już nie dopadł gospodarzy żaden pech. Marcel Kasprzak zagrał na lewą stronę do Radosława Mikołajczaka, który doprowadził do wyrównania.

Mamy ich, zaraz wyjdziemy na prowadzenie... W ostatniej akcji pierwszej połowy łapiemy się kolejny raz w tej rundzie za głowy, bo trudno uwierzyć w to, co się stało. Mamy przewagę, bramkę strzela Ogrodowski, ale pakuje piłkę do własnej siatki. Ostro wstrzelona futbolówka przypadkowo uderzyła w głowę naszego obrońcy.

Z szatni nadal nikt nie wrócił ze spuszczonymi głowami i w 47. minucie, po kolejnym, ładnym ataku, Orest Tkaczuk powinien lepiej pocelować.

Mamy remis w 67. minucie! Ależ warciarze się cieszą, szaleje ławka rezerwowych. Prawą stroną popędził z piłką Burzyński, dokładnie podał ją w okolice linii bramkowej gości, a tam wepchnął futbolówkę do siatki Krauz.

Niestety w 71. minucie trzecioligowy świat jeszcze raz tej jesieni zwalił nam się na głowy. Młody Wojsznis zbyt krótko wybił piłkę, wprost pod nogi Wojciecha Pisarka, który musiał dać Gwarkowi prowadzenie 3:2, a w konsekwencji zwycięstwo w Gorzowie.

Odkryliśmy się. Dalej ratował nas słupek, również Wojnisz tym razem nie dał się pokonać w sytuacji sam na sam. W 14. meczu pierwszej rundy przegrywamy już po raz dziesiąty. Była ambicja, zaangażowanie, sporo dobrych akcji. To ciągle za mało, aby zbierać punkty.

W sobotę, 30 października warciarze zagrają w lidze na wyjeździe z Pniówkiem Pawłowice.

WARTA GORZÓW - GWAREK TARNOWSKIE GÓRY 2:3 (1:2)

BRAMKI: Mikołajczak (35.), Krauz (67.) - Jaszczak (6. z karnego), Ogrodowski (45. samobójcza), Pisarek (71.)

WARTA: Wojsznis - Nowakowski, Śledzicki, Ogrodowski, Wawrzyniak (81. min Nowak) - Burzyński, Nahrebecki (81. min Szałas), Kasprzak (81. min Rybicki), Mikołajczak (58. min Marchel) - Tkaczuk (68. min Posmyk), Krauz.

WYNIKI Z 14. KOLEJKI:

WARTA GORZÓW - Gwarek Tarnowskie Góry 2:3, Piast Żmigród - Foto Higiena Gać 4:1, Polonia Bytom - Ślęza Wrocław 2:0, Miedź II Legnica - Pniówek 74 Pawłowice 5:1, LKS Goczałkowice Zdrój - Lechia Zielona Góra 2:0, Carina Gubin - Rekord Bielsko-Biała 1:2.

1. LKS Goczałkowice Zdrój 14 35 22:3

2. Rekord Bielsko-Biała 14 31 26:12

3. Miedź II Legnica 14 28 28:16

4. Zagłębie II Lubin 13 27 31:13

5. Polonia Bytom 14 26 22:13

6. Ślęza Wrocław 14 26 36:18

7. Carina Gubin 14 20 19:18

8. Górnik II Zabrze 13 20 14:15

9. Odra Wodzisław Śląski 13 19 16:24

10. Lechia Zielona Góra 14 17 16:18

11. Gwarek Tarnowskie Góry 14 16 15:20

12. Pniówek 74 Pawłowice 14 15 17:22

13. Piast Żmigród 14 14 20:33

14. Stal Brzeg 13 13 17:20

15. MKS Kluczbork 13 12 16:28

16. Foto Higiena Gać 14 12 13:20

17. Karkonosze Jelenia Góra 13 7 11:27

18. WARTA GORZÓW 14 6 8:27

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi. Co najmniej trzy ostatnie drużyny spadną do regionalnych czwartych lig.