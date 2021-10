Gorzowianki w sezonie 2021/22 zdążyły już rozegrać trzy mecze ligowe, w których mają bilans 2-1, a także przegrać pierwszy pojedynek w fazie grupowej EuroCup z AZS UMCS w Lublinie 59:79.

W związku z występami w zawodowej lidze WNBA Stephanie Jones oraz rehabilitacją po zabiegu kręgosłupa Anny Makurat nasz zespół zbierał się we wrześniu i październiku na raty. Pierwszymi spotkaniami, w których w końcu będziemy mogli zobaczyć wszystkie zakontraktowane zawodniczki, będą czwartkowa gra z Białorusinkami w EuroCup oraz niedzielne starcie z Lublinem w Gorzowie, tym razem w lidze.

– Po pięciu miesiącach rehabilitacji wreszcie jestem gotowa do gry i rywalizacji, w końcu bez bólu i dyskomfortu – przekazała Anna Makurat, która już ma za sobą pierwsze treningi z nową drużyną. – Tylko ja i ludzie, którzy mi pomogli, wiedzą, ile trzeba było włożyć w to pracy, abym mogła zacząć w koszykówce nowy rozdział [zawodniczka dochodziła do pełnej sprawności w Krakowie].

Drużyna Horizont Mińsk (Białoruś), rywal gorzowianek w fazie grupowej EuroCup Fot. FIBA Basketball/EuroCup Women 21-22

Horizont Mińsk rządzi w krajowej lidze. Do tej pory bez problemów wygrał w niej wszystkie pięć meczów. Na otwarcie EuroCup poległ w swojej hali z mocnymi Turczynkami 55:78.

Faworyt naszej grupy CBK Mersin Yenisehir ma już na koncie drugie zwycięstwo. W środę w pojedynku 2. kolejki pokonał u siebie AZS UMCS Lublin 98:75.

Białorusinki na ostatnich mistrzostwach Europy zajęły czwarte miejsce, a gdzie były Polki, wszyscy wiemy. Nie są w stanie zakwalifikować się na duże imprezy. Najważniejszymi białoruskimi postaciami były Maria Papowa i Alex Bentley. Akurat te dwie koszykarki nie grają w Horizoncie, ale ekipa z Mińska i tak wygląda na bardzo solidną.

W czwartek w Gorzowie zobaczymy inne kluczowe ogniwo kadry Białorusi – Anastazję Wieremiejenkę. W ekipie prowadzonej przez bardzo dobrze znają w Polsce Natalię Trafimową występują też grające na Eurobaskecie 2021 Wiktoria Hasper, Wołha Ziuzkowa, Julia Wasiliewicz i Janina Inkina. Zagraniczne wzmocnienia Horizontu to rzucająca Amerykanka Adrienne Webb i podkoszowa Brazylijka Nany Carvalho.

Jedną z najbardziej doświadczonych zawodniczek Mińska, gdzie mamy przewagę graczy powyżej 30 lat, jest Julia Rytsikawa, która ma za sobą trzy sezony spędzone w Gorzowie i którą dobrze wspominamy. Ostatnio jednak boryka się z problemami zdrowotnymi. W meczu EuroCup z Turczynkami rozegrała niespełna trzy minuty. W jednej z pierwszych akcji została twardo powstrzymana przez rywalkę na zasłonie i z grymasem bólu opuściła boisko. Nie zagrała też w weekend w meczu ligowym.

PROGRAM I WYNIKI Z 2. KOLEJKI W GRUPIE C

środa, 20 października

CBK Mersin Yenisehir (Turcja) – AZS UMCS Lublin 98:75

czwartek, 21 października

godz. 18: INVESTINTHEWEST ENEA GORZÓW – BC Horizont Mińsk (Białoruś)

1. CBK Mersin Yenisehir 2 4 176:130

2. AZS UMCS Lublin 2 3 154:157

3. INVESTINTHEWEST ENEA 1 1 59:79

4. BC Horizont Mińsk 1 1 55:78

Dwie czołowe drużyny awansują do fazy play-off oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc z pierwszej konferencji, czyli z grup od A do F.

KOLEJNE MECZE GRUPOWE GORZOWIANEK W EUROCUP 2021/22