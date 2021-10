Gorzowska „dziesiątka" zlokalizowana na Zawarciu uczestniczy w projektach europejskich już 21 lat. Najpierw była dwustronna współpraca z niemieckimi partnerem, Grundschule Eberswalde Finow, potem udział w kolejnych edycjach europejskich projektów Socrates Comenius i Comenius, a przez ostatnie trzy lata Erasmus Plus. Uczniowie i nauczyciele SP 10 wielokrotnie wyjeżdżali do Turcji, Rumunii, Węgier, Słowacji, Grecji, Francji, Hiszpanii, Niemiec czy Irlandii Północnej.

Projekt współpracy zagranicznej szkół Erasmus+, złożony w marcu 2018 r. przez nauczyciela języka angielskiego z „dziesiątki" i zarazem koordynatora całego projektu, zyskał akceptację Komisji Europejskiej w Brukseli. Otrzymał grant na jego realizację w wysokości prawie 130 tys. euro i był prowadzony od września 2018 r. do sierpnia 2021 r.

„Let me bloom, let me shine" (w tłumaczeniu „Pozwólcie mi rozkwitnąć, pozwólcie mi świecić") był adresowany do uczniów i nauczycieli z pięciu europejskich szkół. Oprócz SP 10 z Gorzowa brali w nim udział przedstawiciele dwóch szkół z Turcji, z nadmorskiej miejscowości Izmir, szkoły z Włoch z Alatrii koło Rzymu oraz szkoły z hiszpańskiego kurortu Malaga.

Projekt dał szansę uczniom i nauczycielom w Europie na wspólną pracę, skupioną wokół tematu ogrodu. Z założenia dedykowany uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tak naprawdę przez trzy lata uczył wszystkich, jak być dobrymi ogrodnikami.

W każdej szkole założono ogrody. W „dziesiątce" każda klasa otrzymała część podwyższonej skrzyni inspektowej, w której uprawiali kwiaty, warzywa, krzewy. Łącznie pięć szkół posadziło ponad 10 tysięcy roślin. Wśród nich znalazły się tulipany, żonkile, bratki, ale też popularna rzodkiewka, szczypiorek, sałata, fasolka, koperek, bakłażany, dynie, truskawki, a nawet winogrona.

Październik 2021 r. #ErasmusDays. Uczniowie gorzowskiej 'dziesiątki' wraz z rówieśnikami z Europy zamienili się w dobrych ogrodników Fot. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie

Uczniowie przeprowadzali wywiady z ogrodnikami, zrobili słownik pojęć ogrodniczych, budowali domki dla owadów, robili prezentacje dotyczące warzyw i owoców uprawianych w Polsce i w krajach partnerskich, wyjechali na farmę ekologiczną, do ogrodu botanicznego w Przelewicach, na targi ogrodnicze Gardenia do Poznania.

Partnerzy prowadzą stronę internetową projektu: letmebloom.eu. Uczniowie opracowali też logo. Najciekawsze, wykonane przez turecką uczennicę wygrało międzynarodowy plebiscyt w marcu 2019 r.

Nauczyciele mieli okazję poznać, jak ich zagraniczni koledzy pracują z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Czasem ciężko jest wytłumaczyć uczniowi z orzeczeniem materiał, który nie jest oparty na konkretach, nawet jeśli mamy do pomocy nowoczesną technologię - mówiła przedstawicielka SP 10. - Znacznie łatwiej uczyć jest pola kwadratu, gdy można obliczyć go na skrzynce inspektowej, a o wzroście roślin mówić na podstawie obserwacji w szkolnym ogródku.

- A wycofane dziecko z afazją, pracując w ogrodzie wraz z nauczycielem na zajęciach rewalidacyjnych, nagle zaczyna mówić pełnymi zdaniami i nie można go powstrzymać - dodała specjalistka od dzieci specjalnej troski. - Miło popatrzeć na dyżurze, jak dzieciaki skubią, a to szczypiorek, a to truskawki.

Kluczową częścią realizowanego projektu były mobilności do szkół partnerskich i wymiana uczniowska. Była wizyta zagranicznych gości w Gorzowie, uczniowie i nauczyciele z „dziesiątki" odwiedzili Włochy oraz Hiszpanię.

W kwietniu 2020 r. partnerzy mieli lecieć do Turcji. Jednak z powodu pandemii wyjazd nie był możliwy. Projekt przedłużano dwukrotnie. Ostatecznie, w wyjątkowej formie, wszyscy spotkali się ponad rok później.

- Trwająca od marca 2020 roku pandemia zmieniła nasze życie, a także projektowe działania. Na szczęście, z pomocą nowoczesnej technologii mogliśmy przeżyć niesamowitą przygodę, nie opuszczając murów naszej szkoły – mówiła wicedyrektor SP 10 Justyna Brzezińska.

W czerwcu 2021 r. 15 uczniów z klas 8D, 8C, 7Di, 6Di, 6C, 6Bi oraz trzy nauczycielki uczestniczyli w wirtualnej mobilności do zaprzyjaźnionych szkół – podstawowej Sabiha Gokcen Ilkokulu i gimnazjum Ataturk Ortaokulu w Izmirze.

Przez cztery dni poznawali piękne zakątki Turcji, nasze partnerskie szkoły, a także wzięli udział w wielu warsztatach nawiązujących do tematyki projektu.

- I chociaż w innej niż dotychczas formie to jednak udało nam się przenieść w malownicze miejsca Turcji do Stambułu, Kapadocji, Izmiru, starożytnego miasta Efez, urokliwej miejscowości Alacati, rezerwatu przyrody Sasali, starożytnej wioski Syrince - opowiadała koordynatorka projektu.

Wirtualnie uczniowie i nauczyciele zwiedzili matematyczną wioskę Ali Nesin i miejsce zamieszkania Matki Boskiej w ostatnich latach jej życia. Tańczyli wspólnie tradycyjny taniec Damat Halayi. I choć każdy z polskich, włoskich i tureckich partnerów był w swojej klasie, w swojej szkole, ze swoimi uczniami, w tym samym czasie byli razem, widząc się na ekranach komputerów i na tablicy interaktywnej.

W tym samym czasie uczestniczyli w quizach o Turcji, roślinkach i ogrodnictwie, razem wykonywali cudeńka z natury i prawdziwe dzieła sztuki z płatków, kwiatków i części roślin. Dbając o dobrostan naszej planety, przygotowali bomby kwiatowe z nasionkami roślin miododajnych, które przyciągają pszczoły. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom warsztaty sprawiły wielką frajdę.

Projekt dobiega końca. Obecnie koordynatorzy składają wspólny raport. I choć się kończy, to będzie kontynuowany już poza ramami tej grupy partnerskiej. Ogródki żyją własnym życiem. Nie złamała ich pandemia.

- My dalej będziemy prowadzić w nich działania i uczyć nasze dzieci, mając w głowach słowa piosenki „Pamiętajcie o ogrodach". Udało nam się przetrwać trudny dla edukacji czas jako grupa partnerska, lecz to tylko nas wzmocniło i otworzyło nowe możliwości - zakończyli uczestnicy projektu.